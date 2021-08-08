Кто разбогател в пандемию? Forbes рассказал о доходах звезд российского шоу-бизнеса

Как отмечается в материале издания, если бы не запрет на массовые мероприятия, участники рейтинга заработали бы больше в среднем на 12,5%.

Поясняется и методика подсчета: общий объем гонорарных выплат с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года без учета выплат музыкантам, продюсерам, агентам, юристам и т.д. Учитывались только доходы, полученные артистами за счет эксплуатации своего таланта (у многих помимо гонораров есть и разного рода бизнес). При составлении рейтинга были использованы данные самих участников списка и независимых аналитиков, а также сведения о гастрольном графике, рекламных контрактах и т.п.