“Опасна для себя и окружающих”: отец Бритни Спирс о заключении певицы в психиатрическую клинику(4)
Джейми Спирс утверждает в новых документах, поданных в Верховный суд округа Лос-Анджелес, что не несет ответственности за направление дочери в психиатрическую клинику в 2019 году. Тогда говорили, что Джейми специально сделал это, так как певица отказывалась принимать лекарства и участвовать в туре.
При этом он отметил, что 9 июля ему позвонила Джоди Монтгомери, которая отвечает за личные и медицинские дела певицы, и умоляла о помощи в связи с “недавним поведением” Бритни и ее психическим здоровьем.
Монтгомери якобы выразила обеспокоенность тем, что поп-звезда не принимала лекарства должным образом, и упомянула о возможности психиатрического заключения, которое, согласно законам Калифорнии, позволяет задержать человека для психиатрической экспертизы, если он будет признан опасность для себя или других. “Монтгомери чувствовала, что мисс Спирс выходит из-под контроля”, — сказал Джейми. Он утверждал, что позже Монтгомери отступила.
Отец звезды отметил, что начиная с 2018 года он не контролировал медицинские решения в отношении Бритни. Когда выяснилось, что поп-звезда якобы была заключена недобровольно, фанаты обратились в социальные сети, чтобы потребовать ее “освободить”. “Хотя я формально ушел с поста опекуна до сентября 2019 года, я не контролировал лечение дочери с конца 2018 года, когда из-за моих личных проблем со здоровьем мне пришлось отказаться от этой роли”, — заявил Джейми.
Вместо него решение принимали Монтгомери, которую включили в команду опекунов Бритни из-за проблем со здоровьем Джейми, и адвокат, который раньше участвовал в этом деле: “Именно Джоди Монтгомери вместе с бывшим адвокатом Бритни Сэмом Ингхемом отправили г-жу Спирс в учреждение в начале 2019 года, включая, помимо прочего, подписание документов о допуске”.
Позже представитель Монтгомери ответил Джейми в заявлении для The Post: “В качестве менеджера дела г-жа Монтгомери работала под исключительным руководством и контролем Джейми Спирс. У нее не было полномочий помещать Бритни Спирс в какое-либо учреждение в качестве опекуна — только Джейми Спирс имел такое право в марте 2019 года. В интересах г-жи Спирс, чтобы ее отец ушел с поста ее опекуна, чтобы он мог снова стать просто отцом г-жи Спирс и работать над здоровыми и поддерживать отношения отца и дочери”.
Адвокат Монтгомери также сказал, что, хотя у нее есть опасения по поводу психического здоровья певицы, Джейми Спирс исказила их разговор: “Ни разу г-жа Монтгомери не говорила г-ну Спирсу, что в настоящее время г-жа Спирс должна отправиться в клинику”. В заявлении говорится, что Монтгомери считает, что отец певицы в качестве опекуна оказал “серьезное влияние” на психическое здоровье Бритни.
При этом Джейми считает, что должен остаться опекуном Бритни, так как для отстранения нет никаких оснований: “Я добросовестно выполнял обязанности опекуна своей дочери без каких-либо нареканий в свою сторону”.
Напомним, Бритни находится под опекой вот уже 13 лет после серии публичных срывов. Певица стремится освободиться от опекунства и наказать своего отца и всех, кто причастен к жестким ограничениям: “Мой отец и все, кто причастен к этому опекунству, и мой менеджмент в том числе, сыграли огромную роль в наказании меня, когда я сказала “нет” поездке в тур. Они должны быть в тюрьме”