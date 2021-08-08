“Опасна для себя и окружающих”: отец Бритни Спирс о заключении певицы в психиатрическую клинику

Джейми Спирс утверждает в новых документах, поданных в Верховный суд округа Лос-Анджелес, что не несет ответственности за направление дочери в психиатрическую клинику в 2019 году. Тогда говорили, что Джейми специально сделал это, так как певица отказывалась принимать лекарства и участвовать в туре.

При этом он отметил, что 9 июля ему позвонила Джоди Монтгомери, которая отвечает за личные и медицинские дела певицы, и умоляла о помощи в связи с “недавним поведением” Бритни и ее психическим здоровьем.

Монтгомери якобы выразила обеспокоенность тем, что поп-звезда не принимала лекарства должным образом, и упомянула о возможности психиатрического заключения, которое, согласно законам Калифорнии, позволяет задержать человека для психиатрической экспертизы, если он будет признан опасность для себя или других. “Монтгомери чувствовала, что мисс Спирс выходит из-под контроля”, — сказал Джейми. Он утверждал, что позже Монтгомери отступила.

Отец звезды отметил, что начиная с 2018 года он не контролировал медицинские решения в отношении Бритни. Когда выяснилось, что поп-звезда якобы была заключена недобровольно, фанаты обратились в социальные сети, чтобы потребовать ее “освободить”. “Хотя я формально ушел с поста опекуна до сентября 2019 года, я не контролировал лечение дочери с конца 2018 года, когда из-за моих личных проблем со здоровьем мне пришлось отказаться от этой роли”, — заявил Джейми.

Вместо него решение принимали Монтгомери, которую включили в команду опекунов Бритни из-за проблем со здоровьем Джейми, и адвокат, который раньше участвовал в этом деле: “Именно Джоди Монтгомери вместе с бывшим адвокатом Бритни Сэмом Ингхемом отправили г-жу Спирс в учреждение в начале 2019 года, включая, помимо прочего, подписание документов о допуске”.