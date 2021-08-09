“Она не хотела жить”: пиар-директор Ольги Бузовой рассказал, как помешал ей покончить с собой

Так, Антон, который знает певицу с 2009 года, рассказал о тяжелом для Ольги периоде развода с Дмитрием Тарасовым в 2016 году. По словам агента, девушка была в таком подавленном состоянии, что даже могла свести счеты с жизнью: “Я очень боялся за нее, это было действительно тяжело. Думал, что она может умереть…В какой-то момент на Олю навалилось просто всё. У нее отобрали машину, которая была ей подарена. В тот же вечер Саша Текила выгнал ее из офиса, который она снимала и сама оплачивала…

В то сложное время у нас, Олиных друзей, существовало понятие “дежурства с Олей”. Она об этом, наверное, и не знает. Мы делали всё, чтобы она в принципе не оставалась одна, так как в тот момент она постоянно говорила: “Я не хочу жить”, “Мне всё не нравится”, “Я больше не могу”. Это пугало. Нас жутко бесило, что мы не могли найти нужных слов, которые развернули бы ее мысли в другую сторону”.

В итоге Антон решился на отчаянные меры. Он заявил певице, что отдаст ее собак Еву и Челси в питомник, если она сделает что-то с собой. “Удивительно, но именно этот аргумент сработал. Оля сразу запротестовала: “Нет! Моих собак в питомник?!” Она очень любит Еву и Челси. Да и мы все их любим. Оля уцепилась за мысль о том, что если с ней что-то случится, собаки останутся одни. Спустя время в одном интервью она сказала, что в то время жила только ради своих собак и их комфорта. И всё было и правда так: она выбирала просторную квартиру, чтобы им было где бегать; дом с огороженной территорией, чтобы спокойно с ними гулять; спала вместе с ними. И Ева до сих пор спит у Оли на груди. Оля называет ее “моя душа””, — пишет Богославский в своей книге, отрывок из которой опубликовали в “КП”.