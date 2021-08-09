Дочь Григория Лепса выходит замуж за повара из Эстонии — он младше нее на 5 лет

Тем временем, дочь Лепса от первого брака с сочинской певицей Светланой Дубинской — 36-летняя Инга — наконец решилась вступить в брак. Долгое время женщина была озабочена только карьерой. Окончила академию драматических искусств в Нью-Йорке, безуспешно пыталась покорить шоу “Голос”, где ее папа сидел в жюри. Инга мечтала стать большой актрисой, но не сложилось. В кино она снимается крайне редко, театр денег не приносит. Зато теперь Лепс счастлива в личной жизни.

Ее избранник режиссер Михаил Плутахин на пять лет моложе. Родился в Таллине и после школы окончил в Эстонии поварской техникум. Потом перебрался в Москву и поступил в Школу-студию МХАТ. Три года назад Михаил основал экспериментальный Театр Предмета. А весной его самобытный спектакль “Наблюдатели” был номинирован сразу в трех категориях на самой престижной театральной премии “Золотая маска”. На церемонии награждения Инга и сверкнула большим бриллиантом на безымянном пальце. Григорий Лепс выбор дочери одобрил, но сразу заявил: на свадьбу денег не даст. “Главное, чтобы зятя кормить не пришлось, — чешет репу певец. — И так на моей шее висит целая куча детей. Если еще зять будет, с которого не фиг взять…”