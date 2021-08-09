ВИДЕО | “Теплый город с офигенной атмосферой”: Группа АИГЕЛ осталась под большим впечатлением после выступления на Station Narva

Поэтесса и солистка группы Айгель Гайсина и музыкант и звукорежиссёр Илья Барамия поделились с порталом своими эмоциями после выступления. “Действительно неожиданно, такой классный и теплый концерт получился. Мы не представляли вообще, что такое Нарва. Это была стена, на выезде из Эстонии, и что там за ней, было непонятно. А тут, оказывается, такой движ и так здорово. Теплый город с офигенной атмосферой”, — поделилась солистка.