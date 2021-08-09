09.08.2021, 18:30
ВИДЕО | “Теплый город с офигенной атмосферой”: Группа АИГЕЛ осталась под большим впечатлением после выступления на Station Narva
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С 5 по 7 августа в Нарве состоялся четвертый международный фестиваль Station Narva. В программе были различные мероприятия: экскурсии, музыкальные концерты, прогулки на теплоходе и даже посещения дачных участков. Русско-татарская группа АИГЕЛ выступила в рамках фестиваля Station Narva 7 августа, и порталу Kroonika удалось взять у них интервью.
Поэтесса и солистка группы Айгель Гайсина и музыкант и звукорежиссёр Илья Барамия поделились с порталом своими эмоциями после выступления. “Действительно неожиданно, такой классный и теплый концерт получился. Мы не представляли вообще, что такое Нарва. Это была стена, на выезде из Эстонии, и что там за ней, было непонятно. А тут, оказывается, такой движ и так здорово. Теплый город с офигенной атмосферой”, — поделилась солистка.
Также участники группы рассказали, кого из русских артистов, по их мнению, надо слушать, и кого из эстонских музыкантов они знают. “Томми Кэш — уже наш. Он приезжал в Россию, мы были на его концерте, он очень классный”, — поделилась группа.