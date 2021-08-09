“Каждый сам за себя”: Музыканта Карла-Эрика Таукара беспокоит отсутствие сплоченности эстонцев во время коронавируса

“Я не хотел бы больше использовать это слово, но давайте называть вещи своими именами. Самое неудобное, что мне пришлось признать в период коронавируса, — это то, что, к сожалению, очень мало чувства сплоченности. Каждый сам за себя себя”, — расстроился он.

“Заходя в магазин, у меня не было чувства, что все будут одинаково воспринимать опасность и носить маски. В то время у меня были длинные телефонные разговоры с отцом каждый день, и через несколько минут разговор сводился к тому, почему у нас действуют законы джунглей.. К сожалению, мы провалили этот экзамен. Как может быть, что в один момент на Певческом поле мы поем “Mu isamaa on minu arm”, плачем и смотрим друг другу в глаза, а в другой момент мы забываем это чувство? Да, 1 330 000 человек — это большое количество. Нет единого мнения даже в одном классе в школе. Но может быть, в будущем мы станем более сплоченными? Осень покажет”, — поделился Таукар.