Шоубиз
09.08.2021, 20:30

“Каждый сам за себя”: Музыканта Карла-Эрика Таукара беспокоит отсутствие сплоченности эстонцев во время коронавируса

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Foto: Karli Saul
Эстонский исполнитель Карл-Эрик Таукар признался журналу Anne & Stiil, что на данный момент его больше всего беспокоит третья волна коронавируса, передает портал Kroonika.

“Я не хотел бы больше использовать это слово, но давайте называть вещи своими именами. Самое неудобное, что мне пришлось признать в период коронавируса, — это то, что, к сожалению, очень мало чувства сплоченности. Каждый сам за себя себя”, — расстроился он.

“Заходя в магазин, у меня не было чувства, что все будут одинаково воспринимать опасность и носить маски. В то время у меня были длинные телефонные разговоры с отцом каждый день, и через несколько минут разговор сводился к тому, почему у нас действуют законы джунглей.. К сожалению, мы провалили этот экзамен. Как может быть, что в один момент на Певческом поле мы поем “Mu isamaa on minu arm”, плачем и смотрим друг другу в глаза, а в другой момент мы забываем это чувство? Да, 1 330 000 человек — это большое количество. Нет единого мнения даже в одном классе в школе. Но может быть, в будущем мы станем более сплоченными? Осень покажет”, — поделился Таукар.

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