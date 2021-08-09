Вытащили с того света: МакSим опубликовала первый пост после выхода из комы

“Когда врачи спросили меня, сколько, по моему мнению, я пролежала в коме, я сказала: “Два дня”. <…> Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света”, — написала она.

Артистка поблагодарила медиков и всех, кто переживал за нее, а также сообщила, что в понедельник ее переведут из реанимации в обычную палату . “Сегодня меня переводят из реанимации в обычную палату и я наконец-то могу поблагодарить всех вас лично”, — отметила MaкSим.

Менеджер артистки Маргарита Соколова рассказала, что певица идет на поправку. По ее словам, вечером MaкSим переведут в обычную палату, а выписать из больницы могут уже в обозримом будущем. В то же время врачи пока не спешат озвучивать конкретные сроки.

“Сами доктора говорят, что это редкий и уникальный случай, такой благополучный исход. Конечно, еще потребуется длительное восстановление”, — сообщила она.

В частности, артистке некоторое время будет нельзя петь и совершать перелеты, поскольку для полного восстановления легких ей будет необходим покой.

Певица была госпитализирована с 40-процентным поражением легких 15 июня. С 19 июня она находилась на искусственной вентиляции легких и в состоянии искусственной комы.