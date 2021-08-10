“Кому еще нравится смотреть на закаты?”: горячая эстонская мотоблогерша показала себя на фоне шикарного вида

В Инстаграме у девушки 151 000 подписчиков и более тысячи публикаций. Однако красавица делает интересный контент не только в Инстаграме, но и на платформе OnlyFans. Там у нее 452 публикации и почти 24,5 тысяч лайков. В передаче “Kuuuurija” девушка говорила, что зарабатывает на платформе 10 000 евро в месяц.