10.08.2021, 09:30
“Кому еще нравится смотреть на закаты?”: горячая эстонская мотоблогерша показала себя на фоне шикарного вида(17)
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Популярная мотогонщица из Эстонии Сандра Роосме постоянно радует подписчиков в Инстаграме и на OnlyFans красивыми и довольно откровенными фотографиями и видео. Однако в этот раз она решила показать подписчикам, какие красивые закаты можно наблюдать в Эстонии.
“Кому еще нравится смотреть на закаты?”, — написала мотоблогерша под видео в Инстаграме, на котором она любуется красивым эстонским пейзажем.
В Инстаграме у девушки 151 000 подписчиков и более тысячи публикаций. Однако красавица делает интересный контент не только в Инстаграме, но и на платформе OnlyFans. Там у нее 452 публикации и почти 24,5 тысяч лайков. В передаче “Kuuuurija” девушка говорила, что зарабатывает на платформе 10 000 евро в месяц.