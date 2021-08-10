“От зависти не лопните”: отпраздновавшая развод Бородина отреагировала на критику

В Инстаграме она порекомендовала тем, кому не понравилось ее празднование развода с подругами и тортом, заняться своей жизнью. “Займитесь своей счастливой жизнью и вашими прекрасными мужьями, а со своей я разберусь как-нибудь сама. Живите как считаете нужным, но не учите других, если это не ваша профессия, если люди не сами попросили!” — написала она.

По словам Бородиной, ей не стыдно ни за один день своей жизни. “А “счастливые” тети с советами, терпите дальше, все, что хотите терпеть, и от зависти не лопните, что вам торт на развод не выносят, а может, вы и рады были этому, но приходится жить так, как живете”, — предположила она.

Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись 6 августа. Бородина и Омаров поженились летом 2015 года, в браке родилась дочь Теона. Помимо общего ребенка, у Омарова и Бородиной есть дети от предыдущих отношений: у Бородиной — 11-летняя Маруся от Юрия Будагова, у Омарова — 13-летний сын Омар от первой жены. О возможном разводе супругов стало известно в июне 2021 года.