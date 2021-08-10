10.08.2021, 09:44
В рамках Дней Старого города пройдут бесплатные экскурсии
Foto: Karli Saul
Уже на этой неделе, с 12 по 15 августа, состоятся очередные Дни Старого города под названием "Истории и легенды". Ключевой темой в этот раз станут истории и легенды, связанные прежде всего с Таллинном. На протяжении четырех дней пройдет много бесплатных экскурсий.
Всех интересующихся историей города ждут на следующие экскурсии таллиннских гидов, которые состоятся на русском языке:
- 12 августа в 18.00 — экскурсия “Таллиннские флюгера”, гид Марина Дунаева. Сбор перед Домом Хопнера (Ратушная площадь 18);
- 13 августа в 17.00 — экскурсия “Истории Красного монаха”, гид Константин Николаев. Сбор перед Ратушей;
- 13 августа в 19.00 — экскурсия “Привидения в таллиннском Старом городе”, гид Эдуард Пауль Кольхоф. Сбор в Саду датского короля перед Девичьей башней;
- 14 августа в 13.00 — экскурсия “Тоомпеа — прошлое и увлекательные истории и легенды”, гид Эдуард Пауль Кольхоф. Сбор перед Домской церковью;
- 14 августа в 15.00 — экскурсия “Женские истории в средневековом Таллинне”, гид Наталья Сааль. Сбор у Вируских ворот;
- 15 августа в 13.00 — экскурсия “Таллиннские средневековые тюремные башни, палачи и наказания: легенды и были”, гид Артур Модебадзе. Сбор перед Ратушей;
- 15 августа в 15.00 — экскурсия “Истории и легенды Старого Таллинна”, гид Наталья Сааль. Сбор перед Ратушей.
Участие в экскурсиях — бесплатно, но необходима предварительная регистрация: https://vanalinnapaevad.ee/registreerimine/ (на сайте также появляется информация об экскурсиях, где закончились свободные места).