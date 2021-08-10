В рамках Дней Старого города пройдут бесплатные экскурсии

Tallinna Vanalinna Päevad Foto: Karli Saul

Уже на этой неделе, с 12 по 15 августа, состоятся очередные Дни Старого города под названием "Истории и легенды". Ключевой темой в этот раз станут истории и легенды, связанные прежде всего с Таллинном. На протяжении четырех дней пройдет много бесплатных экскурсий.