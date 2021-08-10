Eesti Kontsert переходит на новые правила борьбы с COVID-19

С понедельника, 9 августа, вступают в силу требования правительства о необходимости проверки эпидемиологической безопасности на концертных площадках, цель которых –способствовать тому, чтобы культурная и общественная жизнь больше не прерывались. Вплоть до момента снятия установленных ограничений попасть на концерты, организованные Eesti Kontsert, смогут попасть только те зрители, которые сумеют доказать свою эпидемиологическую безопасность.

В качестве доказательства требуется предоставить сертификат о пройденном курсе вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом, либо отрицательный результат теста на коронавирус (сделанный не ранее чем за 48 часов до начала концерта тест антиген или сданный за 72 часа PCR-тест).

По прибытии на концерт все зрители, которые были вакцинированы, переболели или сделали тест, должны будут предъявить на входе сертификат. Свидетельство эпидемиологической безопасности будет запрошено у всех присутствующих на концертной площадке, включая публику, исполнителей, сотрудников концертных площадок и поставщиков услуг общественного питания.

Согласно решению правительства, посетители концертов моложе 18 лет не должны доказывать свою эпидемиологическую безопасность. Отрицательный тест также не требуется от людей с особыми потребностями, если их тестирование не представляется разумным. Кроме того, сертификаты не нужно предъявлять на концертах в Надвратной башне Старого города (Väravatorn), поскольку количество мест в этом зале не превышает установленных правительством норм.

“Наша уважаемая публика отнеслась с большим пониманием к предыдущим ограничениям. Мы по-прежнему надеемся на понимание, поскольку для продолжения активного и безопасного участия в общественной жизни сегодня уже есть все возможности: необходимо либо вакцинироваться, либо иным способом доказать свою эпидемиологическую безопасность, — пояснила гендиректор Eesti Kontsert Керту Орро. –Давайте защитим себя и других от эпидемии, сохранив нашу культуру открытой!”.