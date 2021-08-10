10.08.2021, 12:23
ФОТО | Как мило! Эстонская модель Кармен Педару проводит время с любимым в Италии(5)
Foto: Taavi Sepp
Вчера, 9 августа, Кармен Педару поделилась с подписчиками в Инстаграме фотографией, на которой они с ее любимым человеком отлично проводят время — отдыхают в Италии и празднуют его день рождения.
“С днем рождения, любовь моя”, — написала Педару, посвятив слова своему любимому — эстонскому гандболисту Денеру Яанимаа.
Яанимаа — первый эстонец, с которым у Педару завязались отношения. “Менталитет совершенно другой. Итальянцы — это итальянцы — немного драматичны. Ничего страшного, но их руки все время двигаются, когда они что-то говорят или объясняют. У них южные эмоции. Эстонские мужчины кажутся более спокойными. И что лучше всего — с эстонским мужчиной можно говорить по-эстонски. Это многое меняет”, — рассказала модель порталу Kroonika.