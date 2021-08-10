Звезда сериала “Татьянин день” Артем Артемьев: “Меня отравили. Выпали все зубы и волосы”

48-летний Артем Артемьев ведет затворнический образ жизни из-за угроз и преследований. По словам актера, неизвестные уже нанесли тяжкий вред его здоровью, поэтому не исключено, что попытки повторятся.

“Меня отравили. Я шесть лет просто лежал, в туалет сходить не мог. Зубы все выпали, волосы выпали. Весил 40 килограммов… Умирал, но это прошло. Мне уже лучше, ищем противоядие. Ходить начал, слава Богу!” — заявил артист в программе “Андрей Малахов. Прямой эфир” на канале “Россия 1”.

По какой причине на жизнь Артема покушались и кому он перешел дорогу — непонятно. “Моя история — не для телевидения. Все связано с не очень хорошими делами, которые начались в 2010 году. В помощи не нуждаюсь, в Сети за меня пишут сумасшедшие поклонницы”, — отметил актер.

Рядом с Артемьевым находится его избранница Валентина. Как призналась женщина, все сбережения она потратила на то, чтобы поставить артиста на ноги. “Артему бывает хорошо, бывает плохо — волнами, но в целом получше уже. Раньше было хуже, он вообще не вставал. В Сибири, в Крыму лечился, а так, ему отказывают везде, говорят — рак кишечника, но у него не рак. Я его своими силами поднимала. Друзья забили на него, думают, что он наркоман. Мы на мели уже, у нас ничего не осталось”, — сообщила возлюбленная звезды сериала “Татьянин день”.

Артем и Валентина едва сводят концы с концами — живут в доме знакомых, а питаются в основном зеленью. “Нашли клинику для Артема в поселке, удалили два зуба и сбежали, не заплатив, так как в кармане пусто. Выживаем тем, что воруем еду в магазинах. Иногда ловят, что не совсем приятно. Трава в лесу — нам в помощь”, — не скрывает пара.

Есть версия, что Артем оказался в плачевном положении именно из-за Валентины. По мнению экспертов, Артемьев попал в секту, из которой теперь не может выбраться.