Звезда сериала “Татьянин день” Артем Артемьев: “Меня отравили. Выпали все зубы и волосы”
48-летний Артем Артемьев ведет затворнический образ жизни из-за угроз и преследований. По словам актера, неизвестные уже нанесли тяжкий вред его здоровью, поэтому не исключено, что попытки повторятся.
“Меня отравили. Я шесть лет просто лежал, в туалет сходить не мог. Зубы все выпали, волосы выпали. Весил 40 килограммов… Умирал, но это прошло. Мне уже лучше, ищем противоядие. Ходить начал, слава Богу!” — заявил артист в программе “Андрей Малахов. Прямой эфир” на канале “Россия 1”.
По какой причине на жизнь Артема покушались и кому он перешел дорогу — непонятно. “Моя история — не для телевидения. Все связано с не очень хорошими делами, которые начались в 2010 году. В помощи не нуждаюсь, в Сети за меня пишут сумасшедшие поклонницы”, — отметил актер.
Рядом с Артемьевым находится его избранница Валентина. Как призналась женщина, все сбережения она потратила на то, чтобы поставить артиста на ноги. “Артему бывает хорошо, бывает плохо — волнами, но в целом получше уже. Раньше было хуже, он вообще не вставал. В Сибири, в Крыму лечился, а так, ему отказывают везде, говорят — рак кишечника, но у него не рак. Я его своими силами поднимала. Друзья забили на него, думают, что он наркоман. Мы на мели уже, у нас ничего не осталось”, — сообщила возлюбленная звезды сериала “Татьянин день”.
Артем и Валентина едва сводят концы с концами — живут в доме знакомых, а питаются в основном зеленью. “Нашли клинику для Артема в поселке, удалили два зуба и сбежали, не заплатив, так как в кармане пусто. Выживаем тем, что воруем еду в магазинах. Иногда ловят, что не совсем приятно. Трава в лесу — нам в помощь”, — не скрывает пара.
Есть версия, что Артем оказался в плачевном положении именно из-за Валентины. По мнению экспертов, Артемьев попал в секту, из которой теперь не может выбраться.
Вскрылись и некоторые данные о возлюбленной актера. Выяснилось, что у Валентины многотысячные долги и нет российского паспорта. Избранница артиста прислала в студию копию загранпаспорта, но документ оказался поддельным.
К слову, несколько лет назад Марк Рудинштейн случайно встретился с Артемьевым в Америке. Продюсера очень удивило поведение актера. У кинокритика нет сомнений, что звезда сериала “Татьянин день” находится под чьим-то влиянием. “Увидел Артема на улицах Сиэтла. Я прошелся с ним, а он все что-то невнятно отвечал. Я засмотрелся на витрину магазина, а Артем сбежал, просто исчез… Его нужно спасать”, — вспомнил продюсер.