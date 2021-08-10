“Она разрушит вашу жизнь”. Брат Меган Маркл стал участником реалити-шоу, чтобы рассказать правду о сестре

Подробности он рассказал в эфире австралийского шоу Big Brother VIP, участником которого неожиданно оказался. “Я брат Меган Маркл, самый старший из всех… Я сказал принцу Гарри: “Думаю, что она разрушит вашу жизнь. Она очень поверхностный человек”, — сообщил Томас Маркл.

Как известно, у Меган натянутые отношения со старшим братом, сестрой и отцом. Все они периодически дают интервью, в которых делятся личными моментами и семейными скандалами. Из-за непрекращающегося сотрудничества с прессой Маркл порвала связи с отцом, который не так давно грозился пойти в суд, чтобы увидеть внуков. О брате герцогини помимо участия в телешоу известно, что он был судим: в 2017 году он в пьяном виде угрожал женщине пистолетом.