ФОТО | Жена Константина Эрнста в лиловом бикини взбудоражила фанатов

33-летняя Софья Эрнст продолжает радовать фанатов снимками из отпуска. На этот раз супруга гендиректора “Первого канала” Константина Эрнста показала фото, для которого позировала на яхте в лиловом микрокупальнике.

Так хорошо сегодня, мои дорогие, что даже слов не подобрать. А вы там как? Тоже, поди, отдыхаете?

Фанаты и звездные друзья Софьи принялись восхищаться ее роскошной фигурой. “Боги. Sports Illustrated, лучшее”, — написала Анна Чиповская. “Богиня”, — не скрывала восторга Варвара Шмыкова. “Соня, как тебе идут лодки”, “Какая воздушная”, “Когда мы прекрасны, мы прекраснее всего без нарядов”, “Фигура — огонь!”, “Русалочка”, “Секси”, “Какая же вы хорошенькая”, — засыпали звезду комплиментами взбудораженные поклонники.