Ирина Шейк устроила вечеринку у бассейна и показала, как нужно зажигать в маленьком бикини

Известная российская модель Ирина Шейк не устаёт поражать подписчиков своей идеальной фигурой. 35-летняя звезда, покорившая красотой Европу и Штаты, посетила вечеринку друга-фотографа Мерта Аласа, который работал и с Эмили Ратаковски. Компания устроила разгульный вечер на Ибице с коктейлями и плясками, избранные — и самые приличные — кадры откуда и опубликовала Ирина.

Модель позировала у бассейна с бокалом в руках, приняв завлекательную позу. Для вечеринки звезда выбрала откровенный купальник ярко-кислотного цвета, добавив к нему высокие сапоги до середины бедра. Создалось впечатление, что бикини состояло лишь из одних вырезов, однако поклонники модели не стали ни к чему придираться.

В комментариях к снимкам многие позавидовали Канье Уэсту — рэперу, роман с которым приписывают модели в последнее время. Пара дружит уже десять лет, но недавно их стали замечать вместе на прогулках, а на празднование своего дня рождения во Франции музыкант пригласил только модель. Сама пара никак не комментирует эти домыслы, хотя за это время, если верить слухам, Канье и Ирина уже успели расстаться, а затем сойтись вновь. И бывшая жена рэпера Ким Кардашьян положительно относится к свиданиям пары, желая своему экс-супругу счастья.