ФОТО | Гетеросексуальный пожилой немец носит юбки и каблуки, но любит женщин и футбол

Марк Брайан – 61-летний немец, который носит юбки и каблуки. Вопреки стереотипам, мужчина гетеросексуален, счастливо женат, имеет многодетную семью и воспитывает четырех внуков. Как рассказывает сам Марк, он любит спортивные автомобили, красивых женщин и футбол.



Марк живет в небольшом городке в Германии и работает инженером. Впервые он надел юбку в 2016 году на работу. Тогда он очень сильно переживал, как общество отнесется к его новому стилю. Но вскоре Марк понял, что окружающим абсолютно все-равно во что он одет, а большинство даже не обращают на это внимание.





Страничка Марка Брайана с его умопомрачительными луками пользуется популярностью – на него подписано уже более 540 тысяче человек. Он уже успел сняться для Vogue и других глянцевых изданий, а также стать героем рекламной кампании Хлои Кардашьян Good American.





Комплименты Брайан получает преимущественно от женщин 30-40 лет, мужчины сначала воспринимают его настороженно, но когда узнают поближе — оттаивают. И в этом нет ничего удивительно, ведь Марк правда самый обыкновенный человек — инженер-механик, главный тренер футбольной команды, который в свободное время восстанавливает свой Porsche 911 1967 года.





Носить женскую одежду мужчина стал ради того, чтобы доказать, в современном мире гендер не имеет значения. Судя же по его аккаунту в Instagram, туфлей и нарядов у Марка явно больше чем у многих женщин.

