ГАЛЕРЕЯ | Фестиваль Station Narva посетили 2297 человек. Смотри, как это было!

В рамках фестиваля состоялось открытие “Уличной библиотеки” — работы-победителя конкурса городского искусства Station Narva авторства нарвской художницы Вееры Гончуговой, а также прошло обсуждение BAZAR “Менять нельзя оставить”, в ходе которого были рассмотрены самые актуальные для жителей Нарвы темы — мероприятие, достойное предвыборных дебатов. В творческом инкубаторе OBJEKT прошел бизнес-день, во время которого обсуждалась роль креативной индустрии в обновлении подхода к предпринимательству в Ида-Вирумаа, была открыта фотовыставка 4+4= infinity и представлено VR-приложение “Невидимая Нарва”, созданное BFM MEDIT. Накануне бизнес-дня в OBJEKT прошел технолагерь для девочек Unicorn Squad.

Среди 25 исполнителей музыкальной программы были артисты из Эстонии, России, Финляндии и Англии, откуда приехали самые крупные звезды фестиваля, иконы клубной музыки Рони Сайз и A Guy Called Gerald, которые закрывали программу обоих дней на главной сцене, расположенной в Северном дворе. Среди самых известных исполнителей фестиваля также можно отметить следующих артистов: электронный продюсер Натан Фейк из Англии, татарско-российский дуэт АИГЕЛ и маэстро из Эстонии — Свен Грюнберг и Вайко Эплик и Eliit. Также оба вечера концерты проходили в Art Club Ro-Ro. Музыкальные выступления транслировались в прямом эфире Raadio 2.

В этом году центром Station Narva впервые стал Нарвский музей вместе с историческим Нарвским замком Германа, где музыкальная программа, которая проходила 6 и 7 августа, в каждый вечер собрала 1093 и 1104 человека соответственно. На фестиваль могли попасть только люди с COVID-сертификатом или отрицательным результатом теста на COVID-19 . 53% гостей пришли с COVID-сертификатом и 47% на месте прошли экспресс-тест на отрицательный антиген. Положительных результатов тестов во время проверки обнаружено не было.

“Нарвский музей и раньше становился площадкой для разных музыкальных событий, но, конечно, в таком масштабе и формате, какой предложил фестиваль Station Narva, это произошло впервые. Для музея это был смелый, но, как оказалось, очень успешный эксперимент. Музейные пространства преобразились: как в залах музея, так и на открытых площадках, где все дышит историей, звучала музыка разных жанров и стилей, а великолепная иллюминация и лазерное шоу позволило по-новому взглянуть на брутальную архитектуру замка Германа. Однако самым большим успехом, на мой взгляд, была невероятная атмосфера и высокий уровень этого фестиваля. Участникам были предложены не только музыкальные и гастрономические впечатления, но и множество культурных событий — от экскурсий до интереснейших дискуссий. Для команды Нарвского музея было честью работать с командой Station Narva! Очень надеюсь, нас ждет еще не один совместный культурно-музыкальный проект”.

“Какой город не хотел бы принимать фестиваль национального или даже международного значения! Теперь такой есть и в Нарве. На четвертый год его проведения чувствуется, что местные жители разглядели и приняли Station Narva. Очень важно, чтобы у фестиваля есть сильная местная команда и что он сотрудничает с местными предприятиями и организациями. Именно поэтому Station Narva закрепился в городе довольно надежно. Я ценю смелость, профессионализм и постоянное стремление Station Narva становиться еще лучше. Последовательность ведет к цели!”.

“Station Narva стала частью Нарвы. Помимо эмоций, этот фестиваль дает людям возможность внести свой вклад в общее дело: показать свои творения, развивать предпринимательство, повышать качество обслуживания. Разнообразная структура фестиваля — это именно то, что вносит свой вклад в повседневную жизнь Нарвы. Это не просто фестиваль, который длится три дня, это образ и стиль жизни, который помогает обогатить культурную жизнь Нарвы. Мы часто говорим о том, что из Нарвы уезжает молодежь, и, конечно, одни только фестивали не могут решить такую проблему, но это определенно хороший повод для некоторых молодых людей остаться, потому что здесь они могут принять участие в чем-то по-настоящему классном”.

Русско-татарский дуэт АИГЕЛ, выступил в субботу в Северном дворе замка и на городской сцене, на площадке Йоаору. Это их первый концерт за рубежом в период пандемии, а также первое выступление в Нарве: “Мы действительно не ожидали такого теплого приема, потому что мы не знали, сколько людей слушают наши песни и понимают ли их вообще. Это было интересно. Прием оказался настолько теплым”.

Руководитель сообщества Station Narva и основатель BAZAR Валерия Лаврова:

“Хорошо, что в этом году гораздо реже приходилось объяснять, что такое Station Narva. Люди уже знают про фестиваль. Для себя я отметила, что Station Narva — это два слова — эксперимент и безопасность. Всегда пробуется что-то новое, смелое, неизведанное. Места, форматы, артисты. Но, одновременно, на фестивале очень безопасно. И я не только и не столько про здоровье и сертификаты/qr-коды (хоть это сейчас и актуально), а про атмосферу фестиваля, про тех, кто приходит, про продуманность организации, про желание быть в этом месте, и быть вместе. Процесс подготовки к дачному приключению был сложным, но интересным. Нас принимали с осторожностью, многие стеснялись показывать дачи. Но в день мероприятия хозяева дач были в хорошем настроении. Это был очень душевный и яркий день. Уходить совсем не хотелось”.