ГАЛЕРЕЯ | Фестиваль Station Narva посетили 2297 человек. Смотри, как это было!
В этом году центром Station Narva впервые стал Нарвский музей вместе с историческим Нарвским замком Германа, где музыкальная программа, которая проходила 6 и 7 августа, в каждый вечер собрала 1093 и 1104 человека соответственно. На фестиваль могли попасть только люди с COVID-сертификатом или отрицательным результатом теста на COVID-19. 53% гостей пришли с COVID-сертификатом и 47% на месте прошли экспресс-тест на отрицательный антиген. Положительных результатов тестов во время проверки обнаружено не было.
Среди 25 исполнителей музыкальной программы были артисты из Эстонии, России, Финляндии и Англии, откуда приехали самые крупные звезды фестиваля, иконы клубной музыки Рони Сайз и A Guy Called Gerald, которые закрывали программу обоих дней на главной сцене, расположенной в Северном дворе. Среди самых известных исполнителей фестиваля также можно отметить следующих артистов: электронный продюсер Натан Фейк из Англии, татарско-российский дуэт АИГЕЛ и маэстро из Эстонии — Свен Грюнберг и Вайко Эплик и Eliit. Также оба вечера концерты проходили в Art Club Ro-Ro. Музыкальные выступления транслировались в прямом эфире Raadio 2.
Очень увлекательными были и субботние экскурсии в Кудрукюла между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, где хозяева уникальных дач делились со своими гостями дачными радостями, садовым урожаем, любопытными советами в сфере дизайна и просто рецептами счастливой жизни.
В рамках фестиваля состоялось открытие “Уличной библиотеки” — работы-победителя конкурса городского искусства Station Narva авторства нарвской художницы Вееры Гончуговой, а также прошло обсуждение BAZAR “Менять нельзя оставить”, в ходе которого были рассмотрены самые актуальные для жителей Нарвы темы — мероприятие, достойное предвыборных дебатов. В творческом инкубаторе OBJEKT прошел бизнес-день, во время которого обсуждалась роль креативной индустрии в обновлении подхода к предпринимательству в Ида-Вирумаа, была открыта фотовыставка 4+4= infinity и представлено VR-приложение “Невидимая Нарва”, созданное BFM MEDIT. Накануне бизнес-дня в OBJEKT прошел технолагерь для девочек Unicorn Squad.
У гостей Station Narva также была возможность принять участие в экскурсиях по Нарве и Кренгольмской мануфактуре, выставкам в Художественной галерее Нарвского музея, посетить завтрак по-нарвски в центре неформального обучения VitaTiim, а также насладиться бесплатными концертами на городских сценах: сцене Дальберга, смотровой площадке Йоаору и речном такси Caroline.
Комментарии от представителей города Нарвы, исполнителей и партнеров фестиваля
Мэр Нарвы Катри Райк:
“Какой город не хотел бы принимать фестиваль национального или даже международного значения! Теперь такой есть и в Нарве. На четвертый год его проведения чувствуется, что местные жители разглядели и приняли Station Narva. Очень важно, чтобы у фестиваля есть сильная местная команда и что он сотрудничает с местными предприятиями и организациями. Именно поэтому Station Narva закрепился в городе довольно надежно. Я ценю смелость, профессионализм и постоянное стремление Station Narva становиться еще лучше. Последовательность ведет к цели!”.
Руководитель Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова:
“Нарвский музей и раньше становился площадкой для разных музыкальных событий, но, конечно, в таком масштабе и формате, какой предложил фестиваль Station Narva, это произошло впервые. Для музея это был смелый, но, как оказалось, очень успешный эксперимент. Музейные пространства преобразились: как в залах музея, так и на открытых площадках, где все дышит историей, звучала музыка разных жанров и стилей, а великолепная иллюминация и лазерное шоу позволило по-новому взглянуть на брутальную архитектуру замка Германа. Однако самым большим успехом, на мой взгляд, была невероятная атмосфера и высокий уровень этого фестиваля. Участникам были предложены не только музыкальные и гастрономические впечатления, но и множество культурных событий — от экскурсий до интереснейших дискуссий. Для команды Нарвского музея было честью работать с командой Station Narva! Очень надеюсь, нас ждет еще не один совместный культурно-музыкальный проект”.
Руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар:
“Station Narva стала частью Нарвы. Помимо эмоций, этот фестиваль дает людям возможность внести свой вклад в общее дело: показать свои творения, развивать предпринимательство, повышать качество обслуживания. Разнообразная структура фестиваля — это именно то, что вносит свой вклад в повседневную жизнь Нарвы. Это не просто фестиваль, который длится три дня, это образ и стиль жизни, который помогает обогатить культурную жизнь Нарвы. Мы часто говорим о том, что из Нарвы уезжает молодежь, и, конечно, одни только фестивали не могут решить такую проблему, но это определенно хороший повод для некоторых молодых людей остаться, потому что здесь они могут принять участие в чем-то по-настоящему классном”.
Русско-татарский дуэт АИГЕЛ, выступил в субботу в Северном дворе замка и на городской сцене, на площадке Йоаору. Это их первый концерт за рубежом в период пандемии, а также первое выступление в Нарве: “Мы действительно не ожидали такого теплого приема, потому что мы не знали, сколько людей слушают наши песни и понимают ли их вообще. Это было интересно. Прием оказался настолько теплым”.
Руководитель сообщества Station Narva и основатель BAZAR Валерия Лаврова:
“Хорошо, что в этом году гораздо реже приходилось объяснять, что такое Station Narva. Люди уже знают про фестиваль. Для себя я отметила, что Station Narva — это два слова — эксперимент и безопасность. Всегда пробуется что-то новое, смелое, неизведанное. Места, форматы, артисты. Но, одновременно, на фестивале очень безопасно. И я не только и не столько про здоровье и сертификаты/qr-коды (хоть это сейчас и актуально), а про атмосферу фестиваля, про тех, кто приходит, про продуманность организации, про желание быть в этом месте, и быть вместе. Процесс подготовки к дачному приключению был сложным, но интересным. Нас принимали с осторожностью, многие стеснялись показывать дачи. Но в день мероприятия хозяева дач были в хорошем настроении. Это был очень душевный и яркий день. Уходить совсем не хотелось”.
Основатель Art Club Ro-Ro и программный партнер Station Narva Роман Бойко:
“Ro-Ro был основан и годами работал в формате, похожем на формат Station Narva: музыка, искусство, посиделки, разговоры о жизни. Созданию и поддержанию этого уникального для Нарвы формата у нас посвящено все: и программа, и пространство, и подбор персонала. В фестивале Station Narva мы нашли настоящего соратника. Каждый год фестиваль экспериментирует с разными локациями, артистами, форматами. Для многих других это было бы неподъемно, но команда Station Narva справляется. Для нас фестиваль важен тем, что в город приезжают люди, которые ценят наш формат и работу. К нам не относятся, как к маргиналам, как это порой было раньше, а в отношении нашего клуба выражается “респект”. И это здорово”.
Владелец кафе Muna Рихо Леппик:
“Station Narva оказывает значительное влияние на малый бизнес, связанный с туризмом и общественным питанием в регионе. Трехдневное мероприятие гарантирует оборот для местной компании сферы питания, эквивалентный двухнедельному обороту вне фестивального периода. В дни проведения Station Narva кафе, способные обеспечить хоть сколько-нибудь современное качество, с утра до вечера заполняются посетителями с фестивальными браслетами. Житель Нарвы является гораздо более пассивным потребителем туристических, культурных и гастрономических услуг, поэтому каждый турист, прибывающий в регион, будь то турист из Эстонии или из-за рубежа, высоко ценится. Конечно, фестиваль также оказывает значительное влияние на гостиничные предприятия в этом районе. И хотя обычно в отелях Нарвы есть свободные номера, во время фестиваля тем, кто бронирует жилье в последнюю минуту, приходится искать его за пределами города. В то же время в этом году заметно и ощутимо выросла доля местных жителей, принимающих участие в городских и фестивальных мероприятиях”.
Фестиваль Station Narva был организован компанией Shiftworks в сотрудничестве с нарвской командой. Команда организаторов благодарит всех выступающих, посетителей, партнеров и волонтеров.
В музыкальной программе Station Narva 2021 приняли участие: A Guy Called Gerald (UK), АИГЕЛ (RU), AveNue (EE), Каспар Мягус (EE), Discours Synthetique (RU), Dynamite MC (UK), Holy Motors (EE), HUNT (EE), Песни “Кино”: Станислав Булганин и Янно Рейм (EE), Кристьян Рандалу (EE), Modulshtein (EE), Натан Фейк (UK), New Ro (FI), OOPUS (EE), Pale Alison (EE), Рони Сайз (UK), Sabin Soundsystem DJ-d Orav & Drummie, Saint Cheatersburg (EE), Сандер Мёльдер (EE), Свен Грюнберг и ансамбль Эстонского общества электронной музыки: Hingus (EE), The RIG (Russian Improv Group) (RU), Вайко Эплик и Eliit (EE), View (FI), YASMYN (EE), УЕ (EE).