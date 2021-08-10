Умерла певица и супруга крупного предпринимателя Вийви Сынаялг. Ей было 58 лет

“Моя дорогая супруга Вийви Сынаялг ушла от нас сегодня утром. По предварительным данным, причина этому — проблемы со здоровьем”, — сказал Олег и попросил не тревожить семью в столь трудное для них время.

Связавшийся с Delfi источник подтвердил, что Вийви была найдена на балконе квартиры дома на Пярнуском шоссе в Таллинне. Предположительно по причине неожиданного заболевания.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны заверил Delfi, что сегодня тело 58-летней женщины было найдено в квартире дома на Пярнуском шоссе.

Вийви вместе в сестрой-близняшкой Сийри многие годы боролась с тяжелой алкогольной зависимостью. "Зависимость - такая серьезная тема, что невозможно сказать - больше не употребляй - и всё", - говорила Вийви.

Муж Олег подтвердил, что алкоголь почти разрушил их брак, он говорил уже о разводе. "Вийви знала, что я думаю об этом. Совершенно искренне. Вийви понимала, что потеряет меня. Тогда она и приняла решение, что будет бороться. И первым делом направилась в Lootuse Küla" - рассказал Олег изданию Kroonika в 2019 году.

Lootuse Küla (Поселок надежды) был основан в 2000 году епископом Мяртом Вяхи и его сыном Эндрю Вяхи как недоходное предприятие, целью которого является лечение, реабилитация и помощь в возвращении к нормальной жизни алко- и наркозависимых.

В последнем интервью в Kroonika Вийви призналась, что у нее серьезные проблемы со здоровьем. "Перед тем, как меня увезла из дома скорая, я рухнула", - сказала в марте ушедшая сегодня из жизни женщина. "То, что произошло, для меня до сих пор загадка. У меня в тот день очень сильно болела голова, внезапная сильная боль ни с чего, и стало очень плохо. Со мной никогда раньше ничего такого не случалось".