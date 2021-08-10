Шоубиз
10.08.2021, 15:11

Умерла певица и супруга крупного предпринимателя Вийви Сынаялг. Ей было 58 лет

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Ekspress Meedia
Умерла участница христианского семейного ансамбля Sõnajalad Вийви Сынаялг. Новость подтвердил ее муж Олег Сынаялг, сообщает Kroonika.

“Моя дорогая супруга Вийви Сынаялг ушла от нас сегодня утром. По предварительным данным, причина этому — проблемы со здоровьем”, — сказал Олег и попросил не тревожить семью в столь трудное для них время.

Связавшийся с Delfi источник подтвердил, что Вийви была найдена на балконе квартиры дома на Пярнуском шоссе в Таллинне. Предположительно по причине неожиданного заболевания.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны заверил Delfi, что сегодня тело 58-летней женщины было найдено в квартире дома на Пярнуском шоссе.

Вийви вместе в сестрой-близняшкой Сийри многие годы боролась с тяжелой алкогольной зависимостью. "Зависимость - такая серьезная тема, что невозможно сказать - больше не употребляй - и всё", - говорила Вийви.

Муж Олег подтвердил, что алкоголь почти разрушил их брак, он говорил уже о разводе. "Вийви знала, что я думаю об этом. Совершенно искренне. Вийви понимала, что потеряет меня. Тогда она и приняла решение, что будет бороться. И первым делом направилась в Lootuse Küla" - рассказал Олег изданию Kroonika в 2019 году.

Lootuse Küla (Поселок надежды) был основан в 2000 году епископом Мяртом Вяхи и его сыном Эндрю Вяхи как недоходное предприятие, целью которого является лечение, реабилитация и помощь в возвращении к нормальной жизни алко- и наркозависимых.

В последнем интервью в Kroonika Вийви призналась, что у нее серьезные проблемы со здоровьем. "Перед тем, как меня увезла из дома скорая, я рухнула", - сказала в марте ушедшая сегодня из жизни женщина. "То, что произошло, для меня до сих пор загадка. У меня в тот день очень сильно болела голова, внезапная сильная боль ни с чего, и стало очень плохо. Со мной никогда раньше ничего такого не случалось".

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