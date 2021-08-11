11.08.2021, 11:30
"Классный любовник": Утяшева рассказала интимные подробности жизни с Павлом Волей(12)
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Ляйсан Утяшева пригласила в свое авторское шоу на YouTube супруга Павла Волю, приготовила вместе с ним манты и рассказала о том, что её муж — “классный любовник”. Видео опубликовано на личном YouTube-канале бывшей гимнастки, пишет rambler.
“У меня в гостях был потрясающий муж, харизматичный мужчина, самый смешной комик в мире, самый классный любовник. Паш, я сказала всё, что ты мне велел сказать”, — с юмором завершила передачу Утяшева.
Это не первый случай, когда Ляйсан публично раскрывает подробности супружеской жизни. Ранее бывшая спортсменка в одном из интервью поделилась интимной подробностью шоумена.
“Я иногда ночами устаю, а он ненасытный. Он трехногий”, — откровенничала она тогда в интервью.
Павел в свою очередь не раз признавался, что спускает почти все свои накопления на любимую жену, даря ей дорогие украшения и платья.