"Классный любовник": Утяшева рассказала интимные подробности жизни с Павлом Волей

“У меня в гостях был потрясающий муж, харизматичный мужчина, самый смешной комик в мире, самый классный любовник. Паш, я сказала всё, что ты мне велел сказать”, — с юмором завершила передачу Утяшева.

Это не первый случай, когда Ляйсан публично раскрывает подробности супружеской жизни. Ранее бывшая спортсменка в одном из интервью поделилась интимной подробностью шоумена.

“Я иногда ночами устаю, а он ненасытный. Он трехногий”, — откровенничала она тогда в интервью.

Павел в свою очередь не раз признавался, что спускает почти все свои накопления на любимую жену, даря ей дорогие украшения и платья.