ФОТО | Сильвия Ильвес вновь порадовала жаркими кадрами и пообещала еще три раза за лето искупаться в море

Сильвия Ильвес призналась, что сейчас она не любительница плавать, в детстве это занятие приносило ей гораздо больше удовольствия. Однако она взяла себя в руки и публично пообещала еще хотя бы три раза искупаться в море в течение оставшегося месяца лета.

“Я, как не самое “водное животное”, приказываю себе еще три раза искупаться в море за последний летний месяц! 🤭💦 В детстве мне больше нравилось плавать, но почему-то это желание пропало. И удивительно, сколько подруг и знакомых наслаждаются освежающим купанием рано утром. Респект. Я признаю, что делала это всего несколько раз в своей жизни..

Но теперь я дала публичное обещание, отказаться от него нельзя, совесть не позволит!“ — написала Сильвия Ильвес под фотографией в Инстаграме.