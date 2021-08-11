Не выходя из комы, скончался актер сериала “Штрафбат” Игорь Регнер

Артиста с множественными травмами нашли в собственной квартире. Что произошло — неизвестно, Регнер не смог ничего рассказать, так как был в тяжелом состоянии. Сначала была версия, что на Игоря Антоновича напали с целью ограбления. Позже друг и родственники звезды опровергли домыслы, заявив — актер упал с лестницы возле подъезда.