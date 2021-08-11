11.08.2021, 09:09
Не выходя из комы, скончался актер сериала “Штрафбат” Игорь Регнер
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Игорь Регнер умер в реанимации Боткинской больницы Петербурга. В медучреждение актер “Штрафбата” попал более двух недель назад. На момент госпитализации у него были диагностированы тупая травма груди, перелом ребер и лучевой кости, — сообщает “СтарХит”.
Артиста с множественными травмами нашли в собственной квартире. Что произошло — неизвестно, Регнер не смог ничего рассказать, так как был в тяжелом состоянии. Сначала была версия, что на Игоря Антоновича напали с целью ограбления. Позже друг и родственники звезды опровергли домыслы, заявив — актер упал с лестницы возле подъезда.
Известно, что организм Игоря Антоновича был ослаблен из-за химиотерапии, которую он проходил не так давно из-за онкологического заболевания.
Регнер сыграл в таких сериалах, как “Ледниковый период”, “Солдаты”, “Час Волкова”, “В круге первом” и “Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского”. Помимо прочего, он снялся в картинах “Железнодорожный романс”, “Любить по-русски 2” и “Романовы. Венценосная семья”.