Продажи "Виагры" резко выросли во время пандемии коронавируса

“Мы увидели огромный всплеск продаж препаратов для ежедневного применения против эректильной дисфункции, что говорит о том, что некоторые люди занимались более спонтанным сексом, чем когда-либо — со своими партнерами дома они хотели всегда быть наготове”, — сказал старший автор исследования доктор Бенджамин Дэвис, профессор урологии Медицинской школы Университета Питтсбурга.

Его команда сравнила продажи лекарств от ЭД до марта 2020 года и в первые месяцы пандемии, с марта по декабрь 2020 года.

Чтобы учесть другие факторы, которые могут повлиять на продажу лекарств, такие как доступ к аптекам, авторы исследования также проанализировали продажи других урологических лекарств, которые не изменились в течение нескольких месяцев после объявления пандемии.

В марте и апреле 2020 года продажи лекарств от ЭД немного снизились, но с тех пор продажи лекарств неуклонно росли, согласно выводам, изложенным в исследовательском письме, опубликованном 25 июня в Журнале внутренней медицины.

В частности, как выяснили исследователи, продажи сиалиса (тадалафила) — препарата длительного действия, который принимают ежедневно для повышения спонтанной сексуальной активности — почти удвоились в период с февраля по декабрь 2020 года.

“Изменения в продажах препаратов для лечения эректильной дисфункции могут указывать на важные проблемы и указывать на проблемы в общем самочувствии людей”, — сказал Дэвис в пресс-релизе университета. “Сексуальная жизнь людей вносит вклад в психосоциальную ткань общества”.