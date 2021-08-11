Forbes назвал размер гонорара Тимати за участие в шоу “Холостяк”

По оценкам издания, Тимати получил за выбор возможной невесты около полумиллиона евро. Forbes вычислил это после общения с несколькии знакомыми рэпера.

Как рассказал сам Юнусов в интервью изданию, он согласился участвовать за три дня до старта рекламной кампании в октябре 2020 года. Он не раскрыл условия участия, но назвал их “беспрецедентными”.

По данным источников, телеканал ТНТ “мог пойти на дополнительные уступки” из-за того, что незадолго до старта нового сезона “Холостяка” Тимати расстался с моделью Анастасией Решетовой.

“Концепция этого телешоу — это скрытая мечта почти любого мужчины. Я понимал, что если не в этот раз, то никогда уже такого опыта не будет. Где бы ещё я мог познакомиться одновременно с 20 девушками, придумывать и организовывать интересные свидания? Где в реальной жизни человек может потратить бюджет $5 млн на свидания?”, — подчеркнул Юнусов.

Он также отметил со ссылкой на данные ТНТ, что доля зрительской аудитории 14-44 лет во время премьеры шоу составила 9,2% и позже выросла до 10%. На YouTube каждый выпуск собрал около 5-6 миллионов просмотров.