Анна Семенович пожаловалась на слишком дорогой отдых в Европе

Семенович выбрала для пляжного отдыха остров Крит в Греции. Чтобы туда попасть, нужны лишь отрицательный ПЦР-тест и виза. На днях певица вернулась из отпуска и рассказала, почему отдых у моря оказался не таким уж безоблачным. По словам звезды, даже при её уровне дохода цены на Крите “кусаются”.

“Что могу сказать про цены — нам дороговато. Там всё в евро, а у нас 100 евро — это почти 9 тысяч рублей. А по большому счету это цена ужина в местной таверне на двух-трёх человек с домашним вином. В дорогом ресторане будет ещё дороже”, — объяснила Анна “Телепрограмме”.

Тем не менее Семенович не стала экономить на еде во время отпуска. Анна показала фото за столом, уставленным угощениями, и призналась, что в Греции очень вкусно кормят.

“В Греции так вкусно, я вот думаю, почему все так много говорят про итальянскую кухню? Морепродукты в Греции просто шикарные: осьминог на гриле, креветки саганаки. А запечённый сыр фета с томатами? Короче, я даже не знаю, как тут удержаться!”, — написала артистка.

Впрочем, в высоких ценах на питание можно найти и свои плюсы. При стоимости обеда в 100 евро сложно вернуться из отпуска с лишними килограммами.