Порнозвезда из Эстонии SolaZola уехала отдыхать и поделилась в соцсетях откровенными фотографиями

“Я желаю вам чудесного дня, как у меня”, — написала SolaZola под видео в Инстаграме, на котором она прыгает в бассейн с красивым видом.

Порнокарьеру Solazola начала недавно (ведь только в 2017 она достигла совершеннолетия), но в ее арсенале уже имеется приличное количество работ. В видео с участием актрисы иногда появляются другие девушки, пара не боится экспериментировать. В личном профиле актрисы на главном сайте для взрослых в мире указано, что она обожает свою работу и создание видеороликов. Любит смотреть фильмы, помодничать и поиграть в игры.