Комик Идрак Мирзализаде, пошутивший о любви русских к фекалиям, отправлен под арест

“Мирзализаде Идрак Кахин оглы признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)”, — сообщили в суде.

Максимальное наказание по этой статье — административный арест на срок до 15 суток, — уточняет РБК.

В конце июля прокуратура Центрального административного округа Москвы возбудила против него дело по статье КоАП о возбуждении ненависти из-за шутки в выпуске передачи “Разгоны”. В ходе прокурорской проверки было установлено, что он публично произнес высказывания, содержащие лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, и пропаганду ее неполноценности

В этой передаче Мирзализаде рассказывал о сложностях, с которыми столкнулся при поиске квартиры из-за национальной принадлежности. По его словам, в итоге он въехал в квартиру, которую до него снимали “русские”, а в помещении обнаружил матрас, испачканный калом.

За это выступление комика раскритиковал телеведущий Владимир Соловьев. Он назвал его “грязью под ногами” и удивлялся, почему против него не открыли уголовное дело по статье о возбуждении ненависти и вражды (ст. 282). В конце июня Мирзализаде сообщил о поступающих в его адрес угрозах и нападении неизвестных в центре Москвы. Комик считает, что причиной стали обвинения Соловьева, а нападение было оплачено.

По словам Мирзализаде, фрагмент со словами о матрасе и русских, который показал Соловьев в эфире своего шоу, были вырвана из контекста, а нападавшие не ознакомились с полной записью передачи.