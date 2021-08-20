ОБЗОР | Новый способ заработка у эстонских блогеров: продажа б/у одежды и нижнего белья

Эстонская телеведущая и блогерша Кейли Сюкияйнен в основном продает спортивную одежду. На самой платформе также можно посмотреть скольким людям нравится страница Кейли и сколько вещей она продала. По данным Yaga, Кейли продала более 120 вещей через сайт.

Визажистка и блогерша Лийса Леетма в основном продает на сайте обувь. По данным платформы, она смогла продать более 50 вещей.

Несмотря на то, что одна из самых популярных блогеров Эстонии Лиза Линд — настоящая спортсменка, на платформе продает она совсем не спортивные вещи или использованный инвентарь. Больше всего на сайте у нее различных сумочек и платьев. Она продала 80+ вещей.

Блогерша и звезда шоу Rannamaja Ада-Мари Нельке в основном продает на Yaga различные бьюти-аксессуары. Их она продала более 50 штук.

Певица и актриса из Эстонии Ханна Мартинсон продает на платформе самые различные вещи: от пенала и бокалов до сексуальных боди и бюстгальтеров, она продала 160+ вещей.

Чемпионка мира по лыжному фристайлу Келли Сильдару также продает самые разнообразные вещи: сумочки, кофточки, очки, обувь и т.д. На Yaga ей удалось продать более 180 вещей.

Дочь криминального авторитета и блогерша Маделин Кург по большей части продает чехлы для телефона и кольца для рук. Однако с пометкой “проданное” у нее также очень много одежды, а продала она 100+ вещей.

У эстонской чемпионки мира по фитнес-бикини и блогерши Ариды Муру через платформу можно купить нижнее белье, купальники и сексуалные кофточки. Вещей она продала более 140 штук.