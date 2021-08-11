ФОТО | В Сети появилось “честное” фото Надежды Кадышевой — без парика

Сама Кадышева когда-то рассказывала, что перенесла несколько лет назад сердечный приступ, тяжелую операцию и долго восстанавливалась. К этому добавились депрессия, мигрени, бессонница, давление.

К счастью, тревожные слухи опроверг сын народной артистки.

“Она здорова. Слава Богу, все хорошо. Операции были очень давно, поэтому у нее все в порядке”, — цитирует “Пятый канал” Григория Костюка.

На фоне вспыхнувшего интереса к здоровью артистки в Сети всплыло любопытное фото Кадышевой. На снимке Надежда Никитична готовится к новогоднему выступлению, сидя на резном стуле. Вокалистка только нанесла сценический макияж и любуется собой в зеркале, поправляет волосы.

Нет на Кадышевой только ее “визитной карточки” — пышного парика с белыми кудрями, который знаменитость надевает на каждый концерт. Парики как раз можно рассмотреть на фоне: пышные прически, волнистые и прямые локоны в неизменном блонде.