ФОТО | Похудевшая звезда КВН и “Однажды в России” Ольга Картункова вновь набрала вес

“Опять располнела”, “Щечки как яблочки наливные”, — пишут не то комплименты, не то недовольные замечания подписчики.

Новый образ в целом разочаровал поклонников Картунковой, для которых она стала путеводной звездой в стремлении распрощаться с лишними килограммами. Выяснилось, что набор веса был временной мерой — поправиться пришлось ради съемок в новом сериале “Старуха”.

“Я располнела для сериала нового. Сейчас буду сбрасывать вес. Не переживайте. Все будет хорошо”, — объяснила звезда КВН в комментариях.

Это успокоило пользователей сети. Но нашлись и те, кто с ностальгией вспомнил о пышных формах Ольги Картунковой, считая, что они вкупе с потрясающим чувством юмора, и составляют “фишку” знаменитости. “Не надо худеть! Вы красотка, а когда худая, становитесь не такой яркой”; “Мы любим вас в любом весе”; “Прекрасна в любом весе, а настоящая красота внутри”, — поддержали любимицу фолловеры.