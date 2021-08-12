ГАЛЕРЕЯ | В Эстонии проходят съемки сериала “Беса”: автокатастрофа и падение машины в воду с моста

На международном фестивале FEDIS “Беса” удостоился награды “Золотая Антенна” как лучший сербский телесериал, а также был награжден в категориях музыки и фотографии. “Беса” — самый популярный в Сербии телесериал, по сценарию которого также сняли сериал на Ближнем востоке и в Малайзии.

По словам Теи Королия, генерального продюсера “Беса”, популярность сериала продолжает расти. “Если первый сезон сделал сериал самым популярным в Сербии и всем регионе, то во втором мы надеемся пойти дальше. Надеемся, что в скором времени он станет доступен и эстонским зрителям”, — прокомментировала она.

Действие второго сезона сериала отчасти проходит в Эстонии. По словам продюсера, сценарий четко указывает Эстонию в качестве места действия и продюсерская команда хотела, чтобы в съемках обязательно приняли участие и эстонские актеры и специалисты. Съемки второго сезона сериала “Беса” продлятся 80 дней. Три из десяти серий будут сняты в Эстонии.

В окрестностях водяной мельницы Ветла в Харьюмаа вчера, 11 августа, прошли съемки сцены со сложными кинематографическими трюками, где во время погони происходит авария, в результате которой с моста в воду падает машина. Это событие запустит сюжет второго сезона. “Это очень сложные сцены как в эмоциональном плане, так и с точки зрения каскадерской работы. Участие в постановке сцены с аварией примут каскадеры под руководством Слависы Иванович из Сербии”, — рассказала Теа Королия.

Информация о сериале “Беса”:

Главарь мафиозной группировки теряет дочь в трагическом происшествии и одержим жаждой мести. Когда обычный отец семейства попадает в автомобильную аварию, в которой погибает дочь наркобарона, единственный выход для него — самому стать убийцей. Двоих мужчин связывает “беса” — в культуре юго-восточной Европы это явление означает клятву чести, выполнение обещания и данное слово.