Знаменитый советский и украинский актер угодил в чудовищный секс-скандал(18)
Владимир Талашко приставал к девушкам. С таким заявлением выступили студентки Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Одна из абитуриенток, Виктория Муштей, сообщила, что Талашко предложил ей порепетировать у него дома. Когда девушка пришла, то преподаватель выставил коньяк, закуску и предложил выпить перед репетицией.
“Я от страха выпила… Он начал гладить меня руками, прижимать к себе. Мне было неприятно. Он полез целоваться. Я начала вырываться, сказала, что мне срочно нужно уезжать, скоро закрывается общежитие. Он попытался успокоить, предложил постелить в соседней комнате, чтоб я поздно не ехала. Я сказала, что точно не останусь, вызвала такси и быстро ушла”, — приводит слова Муштей на своей странице в Facebook сценарист Богдан Панкрухин.
Он собрал и опубликовал истории девушек. Согласно сообщениям, Талашко преследовал девушек в течение 20 лет. Пострадавшие рассказывают примерно одну и ту же историю. Актер приглашал их всех домой, предлагал выпить и сделать фотосессию в стиле “ню”. Затем он пытался заняться с девушками сексом.
“Я одна из девочек, которых он лапал и опускал бретельки, говорил, чтобы пофоткать. Сначала он даже сказал мне раздеваться, а потом чтобы я облизала губы, стал говорить, что я уже не школьница, а солнышко. Лапал меня за талию и говорил, что у меня прекрасная фигура. Честно, очень страшно было”, — рассказала одна из студенток университета.
После откровений Виктории не только десятки выпускниц и студенток пожаловались на домогательства со стороны именитого актера. Не осталась в стороне и репортер Ирина Сампан. Она заявила, что приехала брать интервью у Талашко в 2018 году, а потом он ее чуть не изнасиловал.
“После этого интервью он пригласит меня домой показать свои фотографии со съемок для интервью, награды, потом нальет какой наливки и начнет добиваться. За несколько минут я вылечу из его квартиры, закрою рот и никогда никому об этом не скажу. Ну я так думала. Но как оказалось, это был не первый и не последний случай”, — написала Ирина в соцсети.
В министерстве культуры Украины уже отреагировали на столь гнусные обвинения. Министр культуры Олександр Ткаченко пообещал оперативно провести проверку. “Министерство культуры и информационной политики глубоко встревожено из-за обвинений одного из преподавателей в недопустимом поведении по отношению к бывшим студенткам. Мы немедленно инициируем служебное расследование. Призываем руководство университета способствовать оперативной и всесторонней проверке всех приведенных выпускницами фактов”, — говорится в заявлении минкульта в Facebook.
Сам актер отрицает все обвинения. “Я не знаю, откуда растут ноги, но ничего подобного не было”, — цитирует Талашко сайт “Телевизионной службы новостей”.
В Киевском национальном университете театра, кино и телевидения заявили, что официальные обращения и жалобы на домогательства к студенткам со стороны преподавателей вуза к ним не поступали.
Напомним, Владимир Талашко сыграл в таких популярных картинах, как “В бой идут одни старики”, “Как закалялась сталь”, “Капитан Немо”, “Овод”, “Баллада о доблестном рыцаре Айвенго”, “Батальоны просят огня”, “Русь изначальная”.