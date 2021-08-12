Знаменитый советский и украинский актер угодил в чудовищный секс-скандал

Владимир Талашко приставал к девушкам. С таким заявлением выступили студентки Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Одна из абитуриенток, Виктория Муштей, сообщила, что Талашко предложил ей порепетировать у него дома. Когда девушка пришла, то преподаватель выставил коньяк, закуску и предложил выпить перед репетицией.

“Я от страха выпила… Он начал гладить меня руками, прижимать к себе. Мне было неприятно. Он полез целоваться. Я начала вырываться, сказала, что мне срочно нужно уезжать, скоро закрывается общежитие. Он попытался успокоить, предложил постелить в соседней комнате, чтоб я поздно не ехала. Я сказала, что точно не останусь, вызвала такси и быстро ушла”, — приводит слова Муштей на своей странице в Facebook сценарист Богдан Панкрухин.

Он собрал и опубликовал истории девушек. Согласно сообщениям, Талашко преследовал девушек в течение 20 лет. Пострадавшие рассказывают примерно одну и ту же историю. Актер приглашал их всех домой, предлагал выпить и сделать фотосессию в стиле “ню”. Затем он пытался заняться с девушками сексом.

“Я одна из девочек, которых он лапал и опускал бретельки, говорил, чтобы пофоткать. Сначала он даже сказал мне раздеваться, а потом чтобы я облизала губы, стал говорить, что я уже не школьница, а солнышко. Лапал меня за талию и говорил, что у меня прекрасная фигура. Честно, очень страшно было”, — рассказала одна из студенток университета.

После откровений Виктории не только десятки выпускниц и студенток пожаловались на домогательства со стороны именитого актера. Не осталась в стороне и репортер Ирина Сампан. Она заявила, что приехала брать интервью у Талашко в 2018 году, а потом он ее чуть не изнасиловал.