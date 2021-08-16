16.08.2021, 20:30
Телерепортер Эда-Лийс Канн объяснила причину запутанного автомобильного скандала: “Этот Мустанг на данный момент мне не принадлежит!”(3)
Ekspress Meedia
Репортер телеканала Kanal 2 Эда-Лийс Канн, мягко говоря, возмущена скандалом, разразившимся вокруг подаренного ей Форд Мустанг. Женщину обвиняют в том, что она присвоила себе чужое, то есть ездит на машине, владельцем которой является другой человек. “Я еще не получила свой подарок, и в данный момент он мне не принадлежит”, — сказала Канн. Об этом пишет Kroonika.