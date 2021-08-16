Телерепортер Эда-Лийс Канн объяснила причину запутанного автомобильного скандала: “Этот Мустанг на данный момент мне не принадлежит!”

Весь скандал начался в прошлую пятницу, когда Эда-Лийс решила показать в рубрике портала Kroonika, подаренный ее возлюбленным Халдо Оравасом, спортивный кабриолет Мустанг. Но только спустя некоторое время выяснилось, что у прекрасного Мустанга темное прошлое.

А именно, этот автомобиль попал в серьезную аварию, и только в 2019 году сломанный автомобиль был припаркован в торговой точке в Мэриленде, США. Будущая машина эстонской телезвезды была продана покупателю тогда менее чем за 1500 евро. На вопрос, знал ли Халдо Оравас о прошлом этой машины, он ответил порталу: “Да, я слышал, когда покупал у работодателя”.