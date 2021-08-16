Шоубиз
16.08.2021, 20:30

Телерепортер Эда-Лийс Канн объяснила причину запутанного автомобильного скандала: “Этот Мустанг на данный момент мне не принадлежит!”

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Ekspress Meedia
Репортер телеканала Kanal 2 Эда-Лийс Канн, мягко говоря, возмущена скандалом, разразившимся вокруг подаренного ей Форд Мустанг. Женщину обвиняют в том, что она присвоила себе чужое, то есть ездит на машине, владельцем которой является другой человек. “Я еще не получила свой подарок, и в данный момент он мне не принадлежит”, — сказала Канн. Об этом пишет Kroonika.

Весь скандал начался в прошлую пятницу, когда Эда-Лийс решила показать в рубрике портала Kroonika, подаренный ее возлюбленным Халдо Оравасом, спортивный кабриолет Мустанг. Но только спустя некоторое время выяснилось, что у прекрасного Мустанга темное прошлое.

А именно, этот автомобиль попал в серьезную аварию, и только в 2019 году сломанный автомобиль был припаркован в торговой точке в Мэриленде, США. Будущая машина эстонской телезвезды была продана покупателю тогда менее чем за 1500 евро. На вопрос, знал ли Халдо Оравас о прошлом этой машины, он ответил порталу: “Да, я слышал, когда покупал у работодателя”.

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