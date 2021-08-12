ТОП-6 запретных тем для обсуждения с коллегами

Личная жизнь

Первое табу — не рассказывать подробности семейной жизни, особенно нужно избегать деталей интимного характера.

Даже если со многими коллегами сложились почти дружеские отношения, такие откровения могут сыграть с вами в злую шутку, из-за них есть вероятность не перешагнуть на следующую ступень в карьерной лестнице.

“Прежде всего важно учитывать, с кем вы говорите и как эта информация может быть использована против вас и вашей профессиональной репутации”, — акцентировала Елена Гируцкая.

Например, вам предстоит продвижение, но вы оповещаете всех о предстоящей свадьбе. Из-за ухода в семейные хлопоты и скорого рождения детей, кто-то может посчитать, что вы будете трудиться с меньшим рвением, и, следовательно, вы не получите желаемую должность. Но все индивидуально и случается наоборот: иногда жалобы на трудную судьбу могут сподвигнуть руководство на повышение зарплаты.

Как быть, если все же мысли о домашних не выходят из головы? Не превращайте коллег в бесплатную жилетку, чтобы поплакаться. Проблемы оставляйте дома, лучше делитесь позитивными событиями: успехами детей в спорте и творчестве, показав талантливый, по вашему мнению, рисунок или поделку. Расскажите о совместных походах и путешествиях, покажите расцветший неожиданно ко дню рождения кактус на подоконнике, поделитесь смешным случаем.

Деньги

Зарплата, деньги, премии — это запрет номер два. В некоторых компаниях неразглашение размера заработной платы закреплено документально. Обсуждения в кулуарах точно не пополнят ваш кошелек, а вот репутацию подмочат окончательно.

“Если вас устраивает ваша зарплата — радуйтесь. Если нет — старайтесь поменять свою жизнь сами”, — посоветовала карьерный специалист.

Политика, спорт, религия

Вступая с сослуживцами в дискуссии на горячие темы, вы гарантированно проиграете.