Оргкомитет “Дней Довлатова в Таллинне” объявил программу фестиваля

На открытии выступит почетный председатель фестиваля, вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев и председатель Союза писателей Эстонии Тийт Алексеев. Программа форума, как обычно, обращается к разным видам искусства, предлагая посмотреть на творчество Довлатова через призму литературы, музыки, театра. Публике будут предложены лекции и спектакли, экскурсии и концерты.

Говорит художественный руководитель фестиваля Елена Скульская: “Довлатов очень ценил юмор Достоевского, считал “Бобок” самой смешной вещью, которую он когда-либо читал. И мы решили пойти вслед за классиком — найти смешное во всем, что нас окружает, развеять страхи иронией. Поэтому у нас много лекций с забавными названиями. несколько театральных представлений, выставка абстрактной фотографии, тоже исполненная иронии. Мы откроем фестиваль на том месте, где будет стоять памятник Довлатову. А он обязательно будет!”

Продюсер фестиваля Игорь Котюх призывает не волноваться из-за ограничений в связи с очередной волной коронавируса: “Сергея Донатовича, вероятно, позабавил бы факт, что невидимый вирус может отменять Олимпиады и закрывать границы. Организаторы подумали о мерах предосторожности, поэтому в рамках фестиваля планируется серия камерных мероприятий, в соответствии с рекомендациями властей. А наши ораторы — почти все из Эстонии, каждый — признанный специалист в своей области”.

И всё-таки, фестиваль имеет связь и с международным сообществом. В Таллинне выступят финский переводчик русской литературы Юкка Маллинен и российский историк моды Марина Скульская. Кроме того, в рамках фестиваля состоится телемост с книжным магазином “Глобус” (Сан-Франциско, США), в котором примут участие вдова писателя Елена Довлатова и друзья-коллеги Сергея Донатовича по всему миру.