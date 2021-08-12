ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ | Изысканные вина, деликатесы и изящные парфюмы: в Таллиннском винном салоне прошел вечер в эстетике Прованса(1)
Цветочные украшения, ароматы парфюмов, изысканные вина и французские деликатесы позволили гостям полностью окунуться в атмосферу Прованса. По словам создательницы салона, финансиста и организатора светских мероприятий Анны Павловой, проект Art & Gourmet не только дарит удовольствие гостям Таллинна, но также несет в себе серьезную образовательную подоплеку: “Мы стараемся открывать для гостей новые вина, новые ароматы. Мы несем мысль о том, что даже в тяжелые рабочие будни нужно уметь наслаждаться, уметь отвлекаться и получать удовольствие от жизни”.
Благодаря парфюмеру Валерию Морозову, каждый из гостей смог насладиться парфюмерными композициями, отражающими букет ароматов каждого вина, а также подчеркнуть отдельные ароматические ноты вин с помощью чистых ингредиентов.
Cомелье и учредитель компании Carré d’Or Мария Люлль-Гизони рассказала о знаменитых Rosé, деликатесах Прованса, и об ароматических нюансах каждого из представленных вин.
“На вечере гости смогли попробовать вина трех домов Прованса. Вечер начался с розового вина дома Château Vadois, имеющего давнюю историю, но достаточно современного. Гостей встречал приветственный бокал Perles de Marie Château Vaudois Brut Rosé Méthodes Traditionnelle Vin Mousseux de Qualité, затем V Vaudois Rosé 2018.
Мы попробовали вино Château La Martinette Château La Martinette Rosé 2018, которое идеально сочеталось с французскими сырами Chevre, Comté, Brie White Queen, La Baguette. И конечно мы насладились винами Château de Saint-Martin, послом которого в Эстонии я являюсь.
Château de Saint-Martin Grande Réserve Rosé 2020 — это гастрономическое вино, шедевр энолога. Его мы дегустировали с тапенадом из черных оливок и трюфелей, конфитюром из инжира, террином из свинины, печени курицы и лаванды и нежно таявшей во рту Fois Gras.
В завершении вечера гости смогли попробовать вино только появившееся в Эстонии от дома Château de Saint-Martin”, — поделилась Мария Люлль-Гизони.
Организатор знаменитого цветочного бала Татьяна Тридворнова создала шикарную атмосферу Прованса на светском вечере.
Последней, но не менее важной частью вечера стал традиционный розыгрыш роскоши. Призами стали изысканные духи нишевого парфюмерного дома Orlov на выбор победителя и изысканные серьги бренда Silvia от Grenardi.
О следующих мероприятиях светского салона Art & Gourmet можно узнавать здесь.