ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ | Изысканные вина, деликатесы и изящные парфюмы: в Таллиннском винном салоне прошел вечер в эстетике Прованса

Цветочные украшения, ароматы парфюмов, изысканные вина и французские деликатесы позволили гостям полностью окунуться в атмосферу Прованса. По словам создательницы салона, финансиста и организатора светских мероприятий Анны Павловой, проект Art & Gourmet не только дарит удовольствие гостям Таллинна, но также несет в себе серьезную образовательную подоплеку: “Мы стараемся открывать для гостей новые вина, новые ароматы. Мы несем мысль о том, что даже в тяжелые рабочие будни нужно уметь наслаждаться, уметь отвлекаться и получать удовольствие от жизни”.

Благодаря парфюмеру Валерию Морозову, каждый из гостей смог насладиться парфюмерными композициями, отражающими букет ароматов каждого вина, а также подчеркнуть отдельные ароматические ноты вин с помощью чистых ингредиентов.

Cомелье и учредитель компании Carré d’Or Мария Люлль-Гизони рассказала о знаменитых Rosé, деликатесах Прованса, и об ароматических нюансах каждого из представленных вин.

“На вечере гости смогли попробовать вина трех домов Прованса. Вечер начался с розового вина дома Château Vadois, имеющего давнюю историю, но достаточно современного. Гостей встречал приветственный бокал Perles de Marie Château Vaudois Brut Rosé Méthodes Traditionnelle Vin Mousseux de Qualité, затем V Vaudois Rosé 2018.

Мы попробовали вино Château La Martinette Château La Martinette Rosé 2018, которое идеально сочеталось с французскими сырами Chevre, Comté, Brie White Queen, La Baguette. И конечно мы насладились винами Château de Saint-Martin, послом которого в Эстонии я являюсь.

Château de Saint-Martin Grande Réserve Rosé 2020 — это гастрономическое вино, шедевр энолога. Его мы дегустировали с тапенадом из черных оливок и трюфелей, конфитюром из инжира, террином из свинины, печени курицы и лаванды и нежно таявшей во рту Fois Gras.

В завершении вечера гости смогли попробовать вино только появившееся в Эстонии от дома Château de Saint-Martin”, — поделилась Мария Люлль-Гизони.