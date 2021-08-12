“Все прекрасно!”: Сергей Сафронов уверяет, что излечился от страшной болезни

Именно диспансеризация и спасала иллюзиониста — ведь никаких жалоб на здоровье у него не было. Врачи даже удивлялись, обнаружив опухоль в двенадцать сантиметров и величиной с кулак: неужели не мешала дышать? Не мешала. Поэтому обследование спасло жизнь Сергею — из-за пандемии был перерыв в выступлениях, так и нашлось время посетить больницу. Сафронов уже в строю — готовится к шоу. И делится опытом — прежде чем начать лечение он посетил несколько клиник, поговорил с разными врачами: “Именно этот врач сказал мне, что не надо ложиться в больницу — пришел, прокапался, и если хорошо себя чувствуешь, то идешь и продолжаешь свой привычный образ жизни. До этого врачи мне говорили: можно поехать в Германию и там полгода пролежать в больнице, в специализированном центре, практически не глядя на меня, сказали — ложитесь… А этот врач сказал — чем больше ты в действии, тем правильнее организм будет справляться”.