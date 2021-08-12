Филиппу Киркорову запретили на три года въезд на Украину

«В интересах обеспечения национальной безопасности Украины и руководствуясь ч.1 и ч.3 ст. 13 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», 7 июня 2021 года Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда запрашиваемому вами лицу (в данном случае Филиппу Киркорову) на территорию Украины сроком на три года»,— рассказали в ведомстве.

Ранее, 27 июня певца исключили из черного списка министерства культуры и информационной политики Украины. При этом пробыл в этом списке Филипп всего три дня. Певец тогда заявил, что «запретили не Киркорова, а Россию», а также отметил, что продолжает любить Украину как страну. При этом он счел поводом для гордости попадание в черный список.

Изначально российский артист попал в список из-за выступлений в Крыму и за поддержку полуострова.

Также в июне Киркоров подал апелляционную жалобу на решение Вильнюсского окружного административного суда, который оставил в силе пятилетний запрет на въезд в Литву для артиста.

О планах Литвы запретить въезд в страну Киркорову стало известно в январе. Позднее литовские власти исполнили данное решение, запретив певцу въезд на пять лет. Как они пояснили, причиной стало то, что певец во время своих визитов в Крым якобы «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».