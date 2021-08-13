Артиста балета Надежды Бабкиной задержали за оборот оружия

“В тот день я, как обычно, пришёл туда заниматься. Но не успел закончить разминку, как появились четыре сотрудника полиции. От неожиданности я отскочил в сторону, мне крикнули “стоять”, я остановился. С ходу меня стали обвинять в том, что я какой-то террорист. “Мы тебя тут давно ловим”, — говорили они. Поначалу я думал, что это какой-то розыгрыш. Но потом меня заломали и положили лицом в землю, а на руках сзади застегнули наручники. Один из полицейских стал снимать у меня отпечатки пальцев, не поднимая меня с земли. А другой куда-то звонил по телефону или рации, я лишь слышал голос, что он докладывал, что когда они за мной гнались, я что-то выкинул левой рукой в кусты”, — вспоминает Дмитрий.

За несколько дней до прихода оперативников в театр артист отправился на тренировку в привычное место, расположенное в той самой лесополосе недалеко от Новосходненского шоссе. Там Дмитрий тренируется уже на протяжении 6 лет. Мужчине нравится тишина, уединение и возможность заниматься акробатикой на природе.

Шакин рассказал журналистам, что задержание в здание театра было на самом деле уже вторым за пару дней. Оказалось, что Дмитрия уже пытались задержать несколькими днями ранее и даже заковали в наручники, но ему удалось сбежать.

“В результате оперативно-розыскных мероприятий в Московском государственном академическом театре “Русская песня”, расположенном на Олимпийском проспекте был задержан 38-летний подозреваемый. Ему вменяется 222 статья уголовного кодекса. Это статья о незаконном хранении, передаче или перевозке оружия, максимальный срок по ней составляет 5 лет", — сообщил источник.

Все, включая место и то, что серийный номер пистолета был кем-то подтерт, указывало на то, что огнестрел пытались тщательно спрятать. Полиция возбудила уголовное дело, также следователям нужно было проверить, не причастно ли оружие к преступлениям. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители вышли на одного из артистов балета Надежды Бабкиной. Его удалось задержать через несколько дней в здании театра, где у мужчины была репетиция. 38-летний Дмитрий Шакин не стал сопротивляться полиции и согласился проехать с оперативниками в отдел добровольно.

По словам артиста, всё продолжалось около 8-10 минут, потом оперативники сняли с него наручники и стали записывать Дмитрия на видео. Его попросили представиться, и уже официальным тоном объяснили, что сейчас на него наденут наручники.

“Я спрашивал, почему видео записывают отрывками, мне лишь ответили, что так надо, на меня снова надели наручники, почему-то целых две пары. И стали настойчиво убеждать в чём-то сознаться, мне говорили: “скажешь, что у тебя был травмат и получишь административку, а если боевой, то уголовку”. Я продолжал объяснять, что я тут просто тренируюсь и вообще не понимаю, о чём речь, но они не хотели слушать”, — возмущается мужчина.

Недоумение переросло в страх и Дмитрий решил бежать к людям, ведь эта сцена разворачивалась без каких-либо свидетелей.

“Я побежал, руки у меня были связаны за спиной, но я был так напуган что даже не смотрел куда бежал. Сначала за мной погнались, но уже через пару минут отстали. Мне удалось перевести руки вперёд и дальше я бежал уже так. Чтобы срезать путь до дома я перебрался через какое-то болото. Добрался до своей квартиры весь в грязи, тине, с мокрыми ногами — страшное зрелище. Жена с сыном дома перепугались”, — говорит мужчина.

Дмитрий рассказал всё супруге и попросил успокоить 3-х летнего малыша. Теперь артисту нужно было как-то избавиться от наручников. Он попросил жену найти в сети видео-руководство и дать ему булавку.

“Я как герой какого-то голливудского фильма 2,5 часа пытался открыть наручники, это было непросто, но мне всё же удалось снять обе пары. Всё это время у меня в голове крутились мысли о том, что мои вещи и ключи от квартиры остались там в лесу. И если кто-то хочет обвинить меня в торговле оружием, то подкинуть что-то мне домой не составит труда. Я ждал, когда ко мне придут”, — вспоминает артист.

Но несколько дней Дмитрием никто не интересовался. Мужчина, как и прежде, ходил в театр и участвовал в репетициях. Пока в один из дней в театр не нагрянула группа оперативников.

“Я согласился проехать в отдел, мне самому хотелось разобраться, что это было. Сначала меня отвезли в одно отделение полиции и составили рапорт, потом в другое и оставили там на сутки. Я был удивлён, что уже другие полицейские уговаривали меня в чём-то сознаться. Мне говорили, что знают, где я якобы покупаю оружие, про каких-то подельников, и даже спрашивали стрелял ли я когда-либо в тире. Меня убеждали, что лучше сказать, что у меня был травмат и тогда всё закончится. Но я продолжал говорить правду, что не имею понятия о чём речь. Тогда ко мне пришла какая-то женщина и стала описывать возможные перспективы, она обещала, что на оружии найдут мои отпечатки, а меня самого отправят в изолятор”, — рассказывает Дмитрий.

По закону в рамках следственных действий дома у артиста должны были провести обыск, мужчина сразу предупредил оперативников, что хранит перцовый баллончик и шумовой пистолет на всякий случай.

“Уже во время обыска в машине со мной стали разговаривать мягче, говорили, что у меня маленький сын, как он будет расти без отца, и напоминали, что лучше было бы сознаться. Только после того, как обыск закончился, мне предоставили государственного адвоката. Всё это время на допросах я был один”, — возмущается артист.

В чём его пытаются обвинить, Дмитрий Шакин пока до конца не понимает, в данный момент артист направил в прокуратуру жалобу на действия сотрудников полиции и ждёт вызова на очередной допрос. Также в отделе полиции теперь проверяют и самих полицейских, правда, пока только за потерю двух пар наручников во время оперативных мероприятий.