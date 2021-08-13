ВИДЕО | Таксист избил девушку-блогера в ответ на просьбу послушать Моргенштерна

“Как с тобой вообще разговаривать, если ты пишешь и слушаешь такое дерьмо. Веди себя прилично, я еще раз тебе говорю. Слышь, кобыла, ты будешь меня еще жизни учить, как себя вести,” — негодовал таксист.

Девушка заверяла водителя в том, что она заплатила за повышенный класс обслуживания в частности для того, чтобы ехать под свою музыку. Однако такист оставался глух к мольбам пассажирки и настаивал на том, что “это плохая музыка” и что “на такой громкости он её слушать не обязан”. После он и вовсе сорвался на крик и начал разговаривать с девушкой, используя нецензурную брань. На просьбу остановить машину, мужчина резко затормозил и буквально вытолкал пассажирку на улицу, причинив ей определенные телесные повреждения. По заверениям блогера, у неё пострадал глаз, а также губа и зуб. На прощание водитель пообещал “закопать” девушку, если увидит её ещё раз.