В Доме Хопнера три дня будет открыта выставка из Петербургского музея парфюмерии

Петербургский музей парфюмерии приглашает таллиннцев на свои выставки уже во второй раз. Первая выставка “150 лет истории парфюмерии” состоялась в 2019 году и вызвала повышенный интерес у таллиннской публики.

На этот раз Петербургский музей парфюмерии подготовил выставку, где для посетителей создан целый парфюмерный город, в котором в качестве городских жителей выступают ароматы в медальонах на бархатных лентах. Каждый аромат можно будет попробовать. Всего возведено 10 построек и представлено 33 аромата.

Выставка посвящена знаменитым книгам и фильмам. В последнее время прослеживается такая тенденция в авторской парфюмерии, как посвящение ароматов книгам, фильмам и их героям. Какой запах и почему он такой у ароматов, представляющих на выставке “Анну Каренину” Толстого или “Пиковую даму” Пушкина? А как пахнут ароматы, созданные профессиональными парфюмерами, которые получили вдохновение от известных фильмов “Семейка Аддамс” или “Отель ”Гранд Будапешт””? Все это можно узнать и прочувствовать, посетив выставку в Доме Хопнера.

Выставка предназначена для самостоятельного знакомства с экспонатами и инфоматериалами. На выставке будет также работать лавка сувениров Музея парфюмерии, где все желающие смогут приобрести тестеры экспонатов.