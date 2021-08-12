Умерла Уна Стаббс — миссис Хадсон из “Шерлока”

Самой громкой из последних ролей Уны Стаббс стала роль в сериале “Шерлок” по произведениям Артура Конан Дойля. Она сыграла миссис Хадсон — хозяйку квартиры, где проживал Шерлок Холмс в исполнении Бенедикта Камбербэтча. Роль миссис Хадсон она исполняла с 2010 по 2017 год.

Также Уна Стаббс снималась в телесериалах “Убийства в Мидсомере”, “Мисс Марпл Агаты Кристи”, “Пока смерть нас не разлучит”, “Самая плохая ведьма”.

Уна Стаббс дебютировала на телевидении как танцовщица в группе “Дуги Сквайрс” в 1956 году. В 1963 году она получила свою первую главную роль — Стаббс сыграла в музыкальной комедии “Летние каникулы”.

Актриса была замужем дважды, у нее осталось трое детей.