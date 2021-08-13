“Да подавись ты!”: отец Бритни Спирс сам отказался от опекунства над звездой

Адвокат Джеймса Спирса заявил, что реальных оснований для его смещения с позиции опекуна нет, но Джеймс “не считает, что его публичная борьба с дочерью… будет в ее интересах”, поэтому готов передать право опекунства кому-либо другому.

“Независимо от своего формального статуса, мистер Спирс всегда будет отцом мисс Спирс, он всегда будет любить ее безоговорочно и всегда будет заботиться о ее интересах”, — говорится в документах.

Адвокат Бритни Спирс Мэттью Розенгарт заявил, что он и его клиентка приветствуют решение Джеймса Спирса отказаться от опекунства и намерены проверить, как он распоряжался имуществом дочери в статусе ее опекуна.

Бритни Спирс с 2008 года находится под опекой своего отца Джеймса Спирса и других людей. Ей назначили опекунство, когда она попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Опекунство предполагает полный контроль над ее жизнью и финансами. При этом певица продолжала выпускать альбомы и выступать с концертами, зарабатывая миллионы долларов.

В июне Бритни Спирс попросила суд Лос-Анджелеса прекратить опеку над ней. Она заявила, что ее заставляли работать, принимать сильнодействующее лекарство и не позволяли забеременеть. Бритни Спирс добавила, что адвокат Сэм Ингэм, представлявший ее интересы по назначению суда с 2008 года, не говорил ей о том, что она может подать прошение о прекращении опеки.

Вскоре после этого Ингэм вышел из дела об опекунстве. Суд разрешил Бритни Спирс самостоятельно выбрать адвоката. Ее новый защитник Мэттью Розенгарт в конце июля попросил отстранить Джеймса Спирса от опеки над дочерью. В свою очередь певица заявила, что отказывается выступать, пока ее жизнь контролирует отец.