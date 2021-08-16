ФОТО | Смотрите, какой вертолет себе купил эстонский предприниматель

Спортсмены знают, что вертолет Веэбера похож на черный вертолет предпринимателя Олега Гросса. Вертолет Веэбера в том же ценовом классе и с такой же конструкцией, но точных цифр никто не знает. Гросс летал на вертолете Eurocopter EC 130, которого несколько лет назад не было ни в Эстонии, ни в Финляндии, он был уникальным во всей Скандинавии.