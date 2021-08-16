16.08.2021, 14:01
ФОТО | Смотрите, какой вертолет себе купил эстонский предприниматель(36)
Foto: Martin Dremljuga
В этом году эстонский этап “Ралли Эстония” подарил невероятные эмоции как участникам, так и зрителям, однако на дорогах Южной Эстонии и Чудского озера внимание привлекли не только автомобили уровня WRC, но и коричневый самолет с летавшим в небе Янеком Веэбером (49), пишет Kroonika.
Спортсмены знают, что вертолет Веэбера похож на черный вертолет предпринимателя Олега Гросса. Вертолет Веэбера в том же ценовом классе и с такой же конструкцией, но точных цифр никто не знает. Гросс летал на вертолете Eurocopter EC 130, которого несколько лет назад не было ни в Эстонии, ни в Финляндии, он был уникальным во всей Скандинавии.
У Янека Веэбера вертолет точно такого же типа, как и у Олега Гросса.
Один знакомый с Янеком бизнесмен рассказал журналу Kroonika, что Янек ценит время. “Янек знает, что время нельзя повторно использовать или добавить, но вертолет позволяет ему в какой-то мере его сэкономить”, — отметил бизнесмен.
Хорошего полета!