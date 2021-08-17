ВИДЕО | Известная порноактриса из Эстонии SolaZola рассказала, что ее раздражает в своей работе

“Наверняка вы думаете, что порно — это самая лучшая профессия в мире. Это так и есть, но все равно есть и обратная сторона”, — сказала Ева Эльфи.

Известно, что на съемки видео такого рода порнозвезду SolaZola подтолкнул ее молодой человек, который по сути и участвует в съемочном процессе совместно с девушкой. Видео они записывают сами. “Меня бесит, когда режиссер достает кнут. Ладно, шучу, у меня нет режиссера” и “Меня бесит придумывать сюжеты заранее, поэтому большинство моих видео сделаны на коленке”, — поделилась SolaZola в видео.

С супругом девушка, скорее всего, снимает видео “клубничного” характера. Это популярная практика сейчас. Онлайн-площадки представляют возможности для распространения и монетизации откровенных видео, поэтому многие представители этой индустрии предпочитают работать сами на себя, а не подписывать контракты с компаниями. При этом они снимаются со своими вторыми половинками.

По словам звезды, ее раздражает настраивать свет и неполадки с микрофоном: “Меня бесит разбирать и собирать свет, поэтому пришлось выделить пол комнаты, чтобы он стоял уже там собранный. Меня бесит узнавать о не работающем микрофоне после окончания”, — сказала она.

Также девушка поделилась весьма откровенной частью съемок: “Меня бесит, когда приходится во время съемок трогать свои чистые волосы рукой, которая вся в смазке” , — сказала она поморщившись.