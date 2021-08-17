17.08.2021, 10:00
ФОТО | Вот это фигура! 41-летняя певица Герли Падар поразила подписчиков фотографией в купальнике(26)
Foto: Ilmar Saabas
Герли Падар явно повезло с генами: эстонская поп-певица отлично выглядит в 41 год. В этом в очередной раз убедились ее подписчики, с которыми она поделилась новой фотографией в купальнике.
Певица отправилась отдыхать в Италию со своим мужем, хореографом Мартином Пармасом. “Однажды в Италии”, — написала певица под своей новой фотографией.
Герли и Мартин познакомились в 2006 году на эстонском реалити-шоу “Танцах со звездами”. Партнеры по танцам, занявшие второе место в конкурсе, затем стали спутниками по жизни.