ФОТО | Вот это фигура! 41-летняя певица Герли Падар поразила подписчиков фотографией в купальнике

Певица отправилась отдыхать в Италию со своим мужем, хореографом Мартином Пармасом. “Однажды в Италии”, — написала певица под своей новой фотографией.

Герли и Мартин познакомились в 2006 году на эстонском реалити-шоу “Танцах со звездами”. Партнеры по танцам, занявшие второе место в конкурсе, затем стали спутниками по жизни.