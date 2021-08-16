Переехавший в Эстонию стриптизер Джастин попал в скандал, известная фирма прекратила с ним сотрудничество

“Спасибо за ваше письмо! Мы узнали о скандале и не поддерживаем такое поведение. Мы попросили его удалить рекламу Pandy и не будем сотрудничать с ним в будущем”, — написала компания в своей истории в Инстаграме.

С чего все началось?

У Трийну-Лийс (жена Джастина — ред.) было два кота, и в силу обстоятельств ей пришлось их отдать. Однако ее подписчики проявили большой интерес к тому, куда пропали ее коты.

“Около семи или восьми лет назад Маллукас (блогерша Марианн Трейманн — ред.) забрала двух котят из приюта Pesaleidja, и мы с Кристо (бывший супруг Трийну — ред.) взяли их себе. Через некоторое время, как они побыли у Маллу. Они счастливо жили со мной около шести лет, и потом мы расстались с Кристо, и мы остались с сыном вдвоем”, — рассказала Трийну-Лийс.

“Я работала в детском саду и работала полный рабочий день в агентстве недвижимости. Я жила с ребенком одна дома и содержала домашний уют. Джастина тогда не было. Поскольку мои рабочие дни были практически с десяти до одиннадцати часов, то в один момент у меня было настолько мало времени на котов, что у них начался стресс”, — добавила она.

По словам Трийну, ухаживать одной за котами очень сложно. “Казалось правильным найти новый дом, где они в полной мере получили бы внимание и любовь. Но затем некоторые активисты решили, что, возможно, Трийну-Лийс позволила убить своих кошек. И это пустили в массы, это было повсюду в новостях”, — сказала она. Она добавила, что, в конце концов, больше не могла об этом говорить.

Трийну-Лийс также защищал ее австралийский муж Джастин, который сказал, что это просто проблема между ними и Pesaleidja, к которой другие не имеют никакого отношения.