Недолеченную певицу МакSим выписали из больницы

Врачи, медсестры и волонтеры больницы сегодня провожали МакSим домой как настоящего героя. Артистка два месяца мужественно сражалась с тяжелейшей болезнью, перенесла кому и ИВЛ. Медики назвали ее случай настоящим чудом.

“Марина приняла решение долечиваться дома, с ней рядом круглосуточно будет медработник, — пояснила менеджер артистки Яна Богушевская. — Она очень хотела обнять своих дочерей, в какой-то момент боялась, что этого уже не сделает. Для нее это сейчас важнее всего. Марине еще предстоит длительная реабилитация и лечение. Она пока заново учится ходить, делает это с поддержкой. При ходьбе испытывает сильные головокружения. Дышать пока тоже тяжело, врачи говорят, что необходимо стараться не кашлять”.

Певице расписали подробный план восстановления на месяцы вперед — там и дыхательная гимнастика, и физиотерапия. Несмотря на то, что ясность сознания к МакSим вернулась, болезнь дала некоторые осложнения на память. “Марина почти не помнит или частично помнит некоторые события до комы, к примеру открытие собственной школы и последний концерт в Казани”, — говорит Богушевская.

МакSим благодарна всем, кто поддерживал ее — близким, друзьям, поклонникам. Но особые слова певица, конечно же, адресовала докторам.

“Хочу поблагодарить врачей и весь персонал больницы номер 52. Это настоящие профессионалы своего дела, которые спасли меня. Марьяна Анатольевна, Елена Викторовна, Денис Петрович и Зинаида Юрьевна — спасибо вам большое! — написала артистка в блоге, когда набралась достаточно сил. — Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала 2 дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца. Полеты и выступления на какой-то период мне запрещены. Легкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя. Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, и, хоть пока с трудом, но дышу”.