Сексапильная блондинка с шикарной фигурой Лиза Линд выставила фотографии с отдыха

Помимо фотографий в бикини, Линд выставила также летнее видео с невероятными видами и с рекламой кока-колы. “Я так благодарна за лето и еще более благодарна за возможность путешествовать по таким потрясающим местам 😍 Чинкве-Терре был всегда в моем списке, и этим летом я наконец-то добилась этого 😄☀️ Наслаждаюсь солнцем, морем и музыкой с кока-колой”, — подписала видео Лиза Линд.