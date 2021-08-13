ВИДЕО | “Идрак — не враг”: российские юмористы вступились за стендапера, отправленного за решетку

“Нашему другу, коллеге, Идраку Мирзализаде дали 10 суток за шутку, которую вырезали из контекста и в которой нашли упоминание о разжигании межнациональной розни. Идрак как раз хотел указать на проблему ксенофобии и утрировать эту ситуацию. Даже в таком виде на неё сложно обидеться, но в итоге у кого-то это получилось. […] Юмор и комедия — это возможность задать вопросы и обозначить необходимые проблемы. Часто комики в своих выступлениях поднимают вопросы, неприятные для многих. Но только потому что считаем, что смех над сложной ситуацией помогает легче её перенести”, — рассказали в видео комики.

Также в видео затрагивалось и то, что если вырывать из контекста слова из выступлений комиков, то они могут вызвать непредсказуемый эффект. Но даже при этом они не могут быть поводом для ареста и преследования.

“В основе наших выступлений никогда не лежит зло. Мы, комики, часто бываем грубыми и резкими со своими высказываниями на сцене. Не редко используем нецензурную брань, но всегда преследуем одну цель — мы хотим рассмешить людей. Но за шутку нельзя лишать свободы. Сажать за шутки — это предпоследний шаг перед тем, как сжигать за научные теории”.

Также Stand-Up Club #1 в Москве анонсировал большой концерт в поддержку Идрака Мирзализаде. Он пройдет 18 августа. На нём выступят Артур Чапарян, Ваня Усович, Нурлан Сабуров, Александр Незлобин, Сергей Орлов, Юлия Ахмедова, Костя Пушкин, Тимур Каргинов, Саша Малой, Кирилл Селегей и другие.

9 августа суд приговорил комика Идрака Мирзализаде к аресту на 10 суток. Его признали виновным в возбуждении межнациональной вражды. Сам Мирзализаде свою вину не признал.

Поводом для задержания стало высказывание в шоу “Разгоны”, выпущенное в марте. В ролике он рассказывал о сложностях при аренде квартиры, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности.

На фрагмент выступления фразой обратил внимание ведущий Владимир Соловьёв и телеканал “Царьград”, где стали критиковать Мирзализаде. 27 июня комика жестоко избили неизвестные в центре Москвы.

После этого комика вызывали в прокуратуру, после чего возбудили административное дело об унижении по национальному признаку.